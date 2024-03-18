До Румунії прибудуть 50 українських військових для навчання на F-16
Президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".
Про це повідомляє Digi24.ro у понеділок, 18 березня.
Підготовка українських військових у Румунії
Йоханніс у листі до парламенту повідомив, що схвалив транзит обладнання та матеріальних цінностей, переданих Фінляндією Україні, а також підготовку близько 50 українських військовослужбовців.
Інформація глави держави була направлена до оборонних комітетів і буде винесена на голосування у порядку денному наступного спільного пленарного засідання.
Влада не повідомила, коли розпочнеться навчання, але джерела видання кажуть, що українські солдати мають прибути на авіабазу "Фетешть" цього літа. Очікується, що навчання на F-16 завершиться наприкінці року.
Нагадаємо, начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Янек Лехісте заявив, що знищення російських літаків дозволяє Києву створити передумови для введення в експлуатацію нових винищувачів F-16, які незабаром мають прибути із Заходу. Такі дії України можуть бути підготовкою до розгортання нового авіапарку.
Також Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Водночас українська влада розраховує, що 12 пілотів завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.
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