До Румунії прибудуть 50 українських військових для навчання на F-16

Військові та винищувач F-16. Фото ілюстративне: ВПС США

Президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".

Про це повідомляє Digi24.ro у понеділок, 18 березня.

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Йоханніс у листі до парламенту повідомив, що схвалив транзит обладнання та матеріальних цінностей, переданих Фінляндією Україні, а також підготовку близько 50 українських військовослужбовців.

Інформація глави держави була направлена до оборонних комітетів і буде винесена на голосування у порядку денному наступного спільного пленарного засідання.

Влада не повідомила, коли розпочнеться навчання, але джерела видання кажуть, що українські солдати мають прибути на авіабазу "Фетешть" цього літа. Очікується, що навчання на F-16 завершиться наприкінці року.

Нагадаємо, начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Янек Лехісте заявив, що знищення російських літаків дозволяє Києву створити передумови для введення в експлуатацію нових винищувачів F-16, які незабаром мають прибути із Заходу. Такі дії України можуть бути підготовкою до розгортання нового авіапарку.

Також Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Водночас українська влада розраховує, що 12 пілотів завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.