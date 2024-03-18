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В Румынию прибудут 50 украинских военных для обучения на F-16

18 марта 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Румынию прибудут 50 украинских военных для обучения на F-16
Военные и истребитель F-16. Фото иллюстративное: ВВС США
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку украинских военнослужащих. В страну прибудут 50 военных, которые будут учиться управлять истребителями F-16 на военной базе "Фетешть".

Об этом сообщает Digi24.ro в понедельник, 18 марта.

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Йоханнис в письме парламенту сообщил, что одобрил транзит оборудования и материальных ценностей, переданных Финляндией Украине, а также подготовку около 50 украинских военнослужащих.

Информация главы государства была направлена в оборонные комитеты и будет вынесена на голосование в повестке дня следующего совместного пленарного заседания.

Власти не сообщили, когда начнется обучение, но источники издания говорят, что украинские солдаты должны прибыть на авиабазу "Фетешть" этим летом. Ожидается, что обучение на F-16 завершится в конце года.

Напомним, начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии Янек Лехист заявил, что уничтожение российских самолетов позволяет Киеву создать предпосылки для ввода в эксплуатацию новых истребителей F-16, которые вскоре должны прибыть с Запада. Такие действия Украины могут быть подготовкой к развертыванию нового авиапарка.

Также Украина получит первые истребители F-16 летом 2024 года. В то же время украинские власти рассчитывают, что 12 пилотов завершат обучение на истребителях до конца финансового года.

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