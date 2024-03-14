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Доброволець Легіону розповів як проходить операція на території Росії

14 березня 2024 11:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Доброволець Легіону розповів як проходить операція на території Росії
Легіон "Свобода Росії". Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські добровольчі формування ведуть бої з регулярною армією РФ вже третю добу. Напружена обстановка спостерігається не лише у Курській області, але і у Бєлгородській області.

Про це розповів доброволець легіону "Свобода России" Олексій Барановський, відомий під позивним "Лютик" в ефірі Ми — Україна.

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Барановський говорить, вибори в Росії почались "з вогником". Наразі ситуація розвивається динамічно, тривають бої біля Тьоткіно, а також в Курській та Бєлгородській областях загалом.

Водночас доброволець зазначив, що їх головна задача — звільнити Росію від влади Володимира Путіна. 

"Свято переобрання Путіну ми, як мінімум, зіпсували", — зазначив боєць ЛСР "Лютік".

Нагадаємо, що що вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Також ми писали про те, що  російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду і Курську. Мешканців цих міст вони закликають  негайно евакуюватися. 

Бєлгородська область
добровольці
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"
Росія

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