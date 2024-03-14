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Доброволец Легиона рассказал, как проходит операция на территории России

14 марта 2024 11:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Доброволец Легиона рассказал, как проходит операция на территории России.
Легион "Свобода России". Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские добровольческие формирования ведут бои с регулярной армией РФ уже третьи сутки. Напряженная обстановка наблюдается не только в Курской области, но и Белгородской области.

Об этом рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, известный под позывным "Лютик" в эфире "Мы — Украина" .

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Барановский говорит, выборы в России начались "с огоньком". Сейчас ситуация развивается динамично, продолжаются бои у Теткино, а также в Курской и Белгородской областях в целом.

В то же время, доброволец отметил, что их главная задача — освободить Россию от власти Владимира Путина.

"Праздник переизбрания Путину мы, как минимум, испортили", — отметил боец ЛСР "Лютик".

Напомним, что утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также мы писали о том, что российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей этих городов они призывают немедленно эвакуироваться.

Белгородская область
добровольцы
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"
Россия

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