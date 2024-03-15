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Допомога Україні — ООН і Канада передали обладнання для розмінування

15 березня 2024 23:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Допомога Україні — ООН і Канада передали обладнання для розмінування
Машина для розмінування. Фото: Харківська ОВА
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Представники Канади та Організації Об'єднаних Націй оголосили про передачу Україні важливого обладнання для розмінування територій.

Про це повідомляє Харківська ОВА та посольство Канади в Україні.

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У посольстві Канади повідомили, що передали ДСНС України ще 10 транспортних засобів для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Повнопривідні транспортні засоби обладнані потужними кранами для завантаження і транспортування обладнання та матеріалів, необхідних рятувальникам у їхній небезпечній роботі для захисту людей.

Крім того, Всесвітня продовольча програма ООН придбала машини для розмінування Харківської області.

Йдеться про три машини для підготовки ґрунту до розмінування, які були розроблені в Харкові. Першу вже протестували та передали піротехнічним підрозділам FSD. Ще дві машини наразі виготовляють.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно анонсував зміни щодо гуманітарного розмінування в Україне. Він ухвалив постанову, завдяки якій буде створено єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності. 

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що через військові дії в Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків заподіяли шкоду довкіллю. Нині природа України зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.

Також ми писали, що Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Незабаром завдяки їм сапери розчищатимуть від мін звільнені території. 

Канада
ООН
ДСНС
розмінування
війна в Україні

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