Помощь Украине — ООН и Канада передали оборудование для разминирования

Машина для разминирования. Фото: Харьковская ОВА

Представители Канады и Организации Объединенных Наций объявили о передаче Украине важного оборудования для разминирования территорий.

Об этом сообщает Харьковская ОВА и посольство Канады в Украине.

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В посольстве Канады сообщили, что передали ГСЧС Украины еще 10 транспортных средств для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Полноприводные транспортные средства оборудованы мощными кранами для погрузки и транспортировки оборудования и материалов, необходимых спасателям в их опасной работе для защиты людей.

Кроме того, Всемирная продовольственная программа ООН приобрела машины по разминированию Харьковской области.

Речь идет о трех машинах для подготовки почвы к разминированию, разработанных в Харькове. Первую уже протестировали и передали пиротехническим подразделениям FSD. Еще две машины сейчас производят.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль недавно анонсировал изменения гуманитарного разминирования в Украине. Он принял постановление, благодаря которому будет создан единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности.

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3 600 случаев причинили вред окружающей среде. Сейчас природа Украины испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.

Также мы писали, что Украина получила иностранные комплексы для разминирования GCS-200. Вскоре благодаря им саперы будут расчищать от мин освобожденные территории.