Коли Росія може напасти на НАТО, відповів Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: УП

Країна-агресорка Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що це станеться вже у 2026 році.

Про це він заявив у вівторок, 19 березня, повідомляє CNBC.

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"Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що буде в змозі напасти на НАТО вже у 2026-27 роках", — сказав Дуда.

Він додав, що Європа має бути готовою до такого розвитку подій та вже сьогодні нарощувати свій військовий потенціал.

Також Дуда припустив, що країни НАТО мають збільшити поріг витрат на оборону з 2 до 3 відсотків ВВП.

"Тривожний дзвіночок дзвонить: до цього ще 2-3 роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося", — сказав він.

Дуда закликав США продовжувати підтримувати Україну.

"Якщо Росію не зупинити в Україні, то ціна цього питання пізніше різко зросте. Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче", — сказав Дуда.

При цьому він додав, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен Бредлі, переданий Україні, кожна зброя, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги".

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував заклик президента Польщі Анджея Дуди щодо збільшення контингенту американських військових у його країні. За його словами, в цьому немає потреби.

Також ми писали, що німецькі спецслужби випустили аналітичну доповідь, в якій попереджають про можливий напад РФ на країни НАТО, починаючи з 2026 року. Росія готується до широкомасштабного конфлікту із Заходом.