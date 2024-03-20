Когда Россия может напасть на НАТО, ответил Дуда

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УП

Страна-агрессор Россия может быстро восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО. Президент Польши Анджей Дуда считает, что это произойдет уже в 2026 году.

Об этом он заявил во вторник, 19 марта, сообщает CNBC.

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"Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах", — сказал Дуда.

Он добавил, что Европа должна быть готова к такому развитию событий и уже сегодня наращивать свой военный потенциал.

Дуда также предположил, что страны НАТО должны увеличить порог расходов на оборону с 2 до 3 процентов ВВП.

"Тревожный звоночек звонит: до этого еще 2-3 года, в течение которых нам нужно наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло", — сказал он.

Дуда призвал США продолжать поддерживать Украину.

"Если Россию не остановить в Украине, то цена этого вопроса позже резко вырастет. Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перевернется, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию , американские войска должны будут вмешаться, а этого никто не хочет", — сказал Дуда.

При этом он добавил, что "каждый доллар, пожертвованный в поддержку Украины, каждый Брэдли, передан Украине, каждое оружие, переданное Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, передан Украине, удаляет призрак российской победы".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал призыв президента Польши Анджея Дуды по поводу увеличения контингента американских военных в его стране. По его словам, в этом нет нужды.

Также мы писали, что немецкие спецслужбы выпустили аналитический доклад, предупреждающий о возможном нападении РФ на страны НАТО, начиная с 2026 года. Россия готовится к широкомасштабному конфликту с Западом.