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Ердоган заявив, що готовий надати майданчик для перемовин України й Росії

28 лютого 2024 18:54
оновлено: 19:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ердоган заявив, що готовий надати майданчик для перемовин України й Росії
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішення конфлікту. 

Про це Ердоган заявив під час відеозвернення в середу, 28 лютого.

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Ердоган звернувся до учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа й наголосив, що Туреччина підтримує незалежність, суверенітет, безпеку та територіальну цілісність України.

"Ми також докладаємо всіх зусиль для захисту прав та інтересів наших кримськотатарських братів. Ми також готові сприяти швидкому відновленню та відбудові України", — сказав він.

Турецький президент зазначив, що на третьому році повномасштабної війни в Україні не видно достатнього прогресу щодо відновлення миру, тому він пропонує покластися на дипломатію.

"Я дотримуюся думки, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, добившись справедливого та тривалого миру. Для досягнення цієї мети дуже важливо максимально використати всі дипломатичні канали", — наголосив Ердоган.

Водночас лідер Туреччини  "принципово підтримує" мирний план Президента України Володимира Зеленського та готовий "знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі".

Нагадаємо, представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною відбуватимуться з "урахуванням ситуації на фронті". Однак повернення анексованих територій навіть не обговорюватиметься.

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна допускає проведення перемовин з Росією, однак не зараз.

Туреччина
переговори
Україна
Реджеп Ердоган
війна в Україні
Росія

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