Эрдоган заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Украины и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: скриншот с видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

Об этом Эрдоган заявил во время видеообращения в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Эрдоган хочет быть посредником в переговорах

Эрдоган обратился к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа и подчеркнул, что Турция поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины.

"Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских братьев. Мы также готовы способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины", — сказал он.

Турецкий президент отметил, что на третьем году полномасштабной войны в Украине не видно достаточного прогресса по восстановлению мира, поэтому он предлагает положиться на дипломатию.

"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалога необходимо дать шанс покончить с войной, добившись справедливого и длительного мира. Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы", — подчеркнул Эрдоган.

В то же время лидер Турции "принципиально поддерживает" мирный план Президента Украины Владимира Зеленского и готов "опять предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле".

Напомним, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с "учетом ситуации на фронте". Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина допускает проведение переговоров с Россией, однако не сейчас.