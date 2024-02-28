Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Эрдоган заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Украины и России arrow

Эрдоган заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Украины и России

28 февраля 2024 18:54
обновлено: 19:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Эрдоган заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Украины и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

Об этом Эрдоган заявил во время видеообращения в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Эрдоган хочет быть посредником в переговорах

Эрдоган обратился к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа и подчеркнул, что Турция поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины.

"Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских братьев. Мы также готовы способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины", — сказал он.

Турецкий президент отметил, что на третьем году полномасштабной войны в Украине не видно достаточного прогресса по восстановлению мира, поэтому он предлагает положиться на дипломатию.

"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалога необходимо дать шанс покончить с войной, добившись справедливого и длительного мира. Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы", — подчеркнул Эрдоган.

В то же время лидер Турции "принципиально поддерживает" мирный план Президента Украины Владимира Зеленского и готов "опять предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле".

Напомним, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с "учетом ситуации на фронте". Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина допускает проведение переговоров с Россией, однако не сейчас.

Турция
переговоры
Украина
Реджеп Эрдоган
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей