Федоров повідомив про гучні вибухи в Запоріжжі
22 березня 2024 04:13
оновлено: 04:21
Сильний дим після вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/ssternenko
Вибухи в Запоріжжі зараз 22 березня прозвучали під час повітряної тривоги в області. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників та балістики.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
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"Вибух в Запоріжжі", — зазначив голова адміністрації.
Перед цим Повітряні сили попереджали південь про загрозу застосування балістики.
Своєю чергою продовжується повітряна тривога, яка "червоніє" майже по всіх областях України.
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