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Федоров повідомив про гучні вибухи в Запоріжжі

22 березня 2024 04:13
оновлено: 04:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Федоров повідомив про гучні вибухи в Запоріжжі
Сильний дим після вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/ssternenko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Запоріжжі зараз 22 березня прозвучали під час повітряної тривоги в області. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників та балістики.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запоріжжі 22 березня

"Вибух в Запоріжжі", — зазначив голова адміністрації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Запорізької ОВА Івана Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Перед цим Повітряні сили попереджали південь про загрозу застосування балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою продовжується повітряна тривога, яка "червоніє" майже по всіх областях України. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 22 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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