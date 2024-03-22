Федоров сообщил о громких взрывах в Запорожье

Сильный дым после взрыва ночью в городе. Иллюстративное фото: t.me/ssternenko

Взрывы в Запорожье сейчас 22 марта прогремели во время воздушной тревоги в области. Опасность связана с опасностью ударных беспилотников и баллистики.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожье 22 марта

"Взрыв в Запорожье" , - отметил глава администрации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Перед этим Воздушные силы предупреждали юг об угрозе применения баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь продолжается воздушная тревога, которая "краснеет" почти по всем областям Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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