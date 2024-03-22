Федоров сообщил о громких взрывах в Запорожье
22 марта 2024 04:13
обновлено: 04:21
Сильный дым после взрыва ночью в городе. Иллюстративное фото: t.me/ssternenko
Взрывы в Запорожье сейчас 22 марта прогремели во время воздушной тревоги в области. Опасность связана с опасностью ударных беспилотников и баллистики.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
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Взрывы в Запорожье 22 марта
"Взрыв в Запорожье" , - отметил глава администрации.
Перед этим Воздушные силы предупреждали юг об угрозе применения баллистики.
В свою очередь продолжается воздушная тревога, которая "краснеет" почти по всем областям Украины.
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