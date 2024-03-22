Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Федоров сообщил о громких взрывах в Запорожье arrow

Федоров сообщил о громких взрывах в Запорожье

22 марта 2024 04:13
обновлено: 04:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Федоров сообщил о громких взрывах в Запорожье
Сильный дым после взрыва ночью в городе. Иллюстративное фото: t.me/ssternenko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Запорожье сейчас 22 марта прогремели во время воздушной тревоги в области. Опасность связана с опасностью ударных беспилотников и баллистики.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Запорожье 22 марта

"Взрыв в Запорожье" , - отметил глава администрации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Перед этим Воздушные силы предупреждали юг об угрозе применения баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь продолжается воздушная тревога, которая "краснеет" почти по всем областям Украины.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 22 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом