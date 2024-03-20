Фінансування на паузі — у Пентагоні відповіли, коли Конгрес ухвалить надання Україні 60 млрд

Патрік Райдер. Фото: CNN

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що наразі Міністерство оборони США активно співпрацює з Конгресом для того, щоб там якнайшвидше схвалили надання Україні пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. Однак, за його словами, поки фінансування на паузі Сполучені Штати разом із союзниками проводять військову підготовку для українських військових та допомагають у розбудові оборонної сфери.

Про це американський посадовець розповів в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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Коли у США схвалять фінансування для України

"Це був надзвичайний випадок, ситуація, коли ми змогли знайти економію коштів завдяки деяким контрактам, про які ми домовилися. Це була одноразова вигідна угода", — сказав Райдер, коментуючи крайній пакет допомоги від США.

Він додав, що наразі Пентагон зосереджує значну увагу на співпраці з конгресменами, щоб ті якнайшвидше схвалили фінансування для України у розмірі 60 мільярдів.

"Тож ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з ними та намагатимемось забезпечити, щоб вони мали необхідну інформацію стосовно того, наскільки це важливо для України", — сказав Райдер.

Генерал висловив позитивні сподівання щодо ухвалення відповідного пакету допомоги. Адже, за його словами, є значна підтримка цього фінансування з боку обох партій Конгресу.

"У Конгресі є сильна підтримка цього пакета обома партіями. Тож ми залишаємось оптимістами щодо того, що наш Конгрес дійде згоди та підтримає цей пакет", — зазначив Райдер.

Зрештою, речник Пентагону зазначив, що поки фінансування стоїть на паузі, США та інші союзники спрямовують свої зусилля, щоб підготувати українських бійців, а також допомогти Україні у розбудові оборонної сфери.

"Сьогодні США, їхні союзники та партнери підготували понад 129 тисяч українців. Також працюємо разом з нашими партнерами в межах коаліцій можливостей, що прагнуть допомогти Україні розбудувати її оборону в довгостроковій перспективі", — сказав генерал.

Нагадаємо, 19 березня відбулась 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у місті Рамштайн. Однак, ще до початку заходу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що протягом найближчих двох тижнів наша держава отримає від західних партнерів новий пакет допомоги.