Финансирование на паузе — в Пентагоне ответили, когда Конгресс примет предоставление Украине 60 млрд

Патрик Райдер. Фото: CNN

Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США активно сотрудничает с Конгрессом для того, чтобы там как можно быстрее одобрили предоставление Украине пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Однако, по его словам, пока финансирование на паузе Соединенные Штаты вместе с союзниками проводят военную подготовку для украинских военных и помогают развивать оборонную сферу.

Об этом американское чиновник рассказал в интервью для Радио Свобода.

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"Это был чрезвычайный случай, ситуация, когда мы смогли найти экономию средств благодаря некоторым контрактам, о которых мы договорились. Это была одноразовая выгодная сделка", — сказал Райдер, комментируя крайний пакет помощи от США.

Он добавил, что сейчас Пентагон сосредотачивает значительное внимание на сотрудничестве с конгрессменами, чтобы те как можно скорее одобрили финансирование для Украины в размере 60 миллиардов.

"Поэтому мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними и будем стараться обеспечить, чтобы у них была необходимая информация относительно того, насколько это важно для Украины", — сказал Райдер.

Генерал выразил положительные надежды на принятие соответствующего пакета помощи. Ведь, по его словам, есть значительная поддержка этого финансирования со стороны обеих партий Конгресса.

"В Конгрессе есть сильная поддержка этого пакета обеими партиями. Поэтому мы остаемся оптимистами по поводу того, что наш Конгресс придет к согласию и поддержит этот пакет", — отметил Райдер.

В конце концов, представитель Пентагона отметил, что пока финансирование стоит на паузе, США и другие союзники направляют свои усилия, чтобы подготовить украинских бойцов, а также помочь Украине в развитии оборонной сферы.

"Сегодня США, их союзники и партнеры подготовили более 129 тысяч украинцев. Также работаем вместе с нашими партнерами в рамках коалиций возможностей, стремящихся помочь Украине построить ее оборону в долгосрочной перспективе", — сказал генерал.

Напомним, 19 марта состоялась 20-я встреча Контактной группы по обороне Украины в городе Рамштайн. Однако еще до начала мероприятия министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ближайшие две недели наше государство получит от западных партнеров новый пакет помощи.