Володимир Карпенко, біографія, участь у війні, зв'язок із Сирським

Бригадний генерал Володимир Карпенко під час відвідування поранених бійців. Фото: Facebook Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики Збройних сил України. Хто керував цим формуванням до 2024 року, і яке відношення має до новопризначеного командувача головком ЗСУ Олександр Сирський — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Усі командувачі Сил логістики ЗСУ

Для початку нагадаємо, хто керував цією структурою, яка, як ми уже розповідали, займалася переведенням процесу постачання військових частин ЗСУ на стандарти НАТО, а зараз, під час повномасштабної війни постачає зброю та боєприпаси, надані західними партнерами, бойовим підрозділам української армії.

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Невдовзі після створення командування Сил логістики ЗСУ, у липні 2019 року, їх очолив генерал-лейтенант Олег Вишнівський. Улітку 2014-го, під час війни на Донбасі, Вишнівський, будучи ще полковником, займав посаду першого заступника командира 30-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада тримала оборону в Шахтарському районі Донеччини, в околицях Савур-могили.

2015-го, отримавши своє перше генеральське звання (генерал-майора), Вишнівський став першим заступником начальника Озброєння ЗСУ — тієї самої структури, яка згодом і влилася у новостворене Сили логістики. А з 2017-го і до призначення на посаду командувача логістичного формування ЗСУ уже генерал-лейтенант Олег Вишнівський командував військами оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

1 вересня 2021-го Вишнівського на посаді командувача Сил логістики змінив начальник Одеської військової академії генерал-майор Олег Гуляк. Тут важливо зазначити, що призначав Гуляка уже не Руслан Хомчак, а призначений незадовго перед тим Головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Гуляк, попри свою роботу на чолі військової академії, мав і досвід участі у російсько-українській війні. З 2017 по 2018 роки генерал-майор був заступником командувача силами генерал-лейтенанта Михайла Забродського.

Що відомо про нового командувача — і яким боком тут Сирський

Новим очільником командування Сил логістики Збройних сил України став бригадний генерал Володимир Карпенко. Відомостей про нього, відверто кажучи, небагато, та все ж вони є — і до певної міри промовисто говорять про причину його призначення.

Полковник Карпенко своє перше генеральське звання отримав у жовтні 2020 року, а наступного року обійняв посаду, ідентичну нинішній, та на одну ступінь нижче. Бригадний генерал Володимир Карпенко очолив логістику командування Сухопутних військ ЗСУ.

Тих самих Сухопутних військ, якими до останнього часу керував нинішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тож тут цілком логічно проглядається традиційний для пострадянської армії крок — новий головком підтягує на ключові посади перевірених людей, з якими працював і знає, на що вони здатні.

Ще одним доказом близькості Карпенка до Сирського може бути наступна інформація. Протягом повномасштабної війни бригадний генерал Володимир Карпенко був нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького — ІІІ та ІІ ступеня. Перше нагородження мало місце у квітні 2022 року — тобто невдовзі після завершення оборони Києва, якою керував особисто Сирський. Друге — наприкінці вересня того ж року, тобто після завершення успішного Слобожанського контрнаступу, який розробляв і втілював у життя також командувач Сухопутних військ.

Сам Олександр Сирський отримав тоді ж, на початку квітня, відстоявши столицю, головну нагороду країни, зірку Героя України. А його фактичний заступник у логістичній структурі Сухопутних військ — найвищий в українській ієрархії орден для військових.

Таким чином новий Головнокомандувач ЗСУ поставив на одну із ключових в умовах залежності української армії від швидкого і безперебійного постачання західної зброї на фронт — людину, з якою пройшов найтяжчий період нинішньої війни.