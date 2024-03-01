Владимир Карпенко, биография, участие в войне, связь с Сырским

Бригадный генерал Владимир Карпенко во время посещения раненых бойцов. Фото: Facebook Сухопутных войск ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Кто руководил этим формированием до 2024 года и какое отношение имеет к новоназначенному командующему главком ВСУ Александр Сырский — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Все командующие Сил логистики ВСУ

Для начала напомним, кто руководил этой структурой, которая, как мы уже рассказывали, занималась переводом процесса снабжения воинских частей ВСУ на стандарты НАТО, а сейчас, во время полномасштабной войны, поставляет оружие и боеприпасы, предоставленные западными партнерами, боевым подразделениям украинской армии.

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Вскоре после создания командования Сил логистики ВСУ в июле 2019 года их возглавил генерал-лейтенант Олег Вишневский. Летом 2014 года, во время войны на Донбассе, Вишневский, будучи еще полковником, занимал должность первого заместителя командира 30-й отдельной механизированной бригады. Эта бригада держала оборону в Шахтерском районе Донбасса, в окрестностях Савур-могилы.

В 2015-м, получив свое первое генеральское звание (генерал-майора), Вишневский стал первым заместителем начальника Вооружения ВСУ – той самой структуры, которая впоследствии и влилась во вновь Силу логистики. А с 2017-го и до назначения на должность командующего логистическим формированием ВСУ уже генерал-лейтенант Олег Вишневский командовал войсками оперативного командования "Південь" Сухопутных войск ВСУ.

1 сентября 2021-го Вишневского в должности командующего Сил логистики сменил начальник Одесской военной академии генерал-майор Олег Гуляк. Здесь важно отметить, что Гуляка назначал уже не Руслан Хомчак, а назначенный незадолго перед тем Главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Гуляк, несмотря на свою работу во главе военной академии, имел и опыт участия в российско-украинской войне. С 2017 по 2018 годы генерал-майор был заместителем командующего силами генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

Что известно о новом командующем -- и какой стороной здесь Сырский

Новым главой командования Сил логистики Вооруженных сил Украины стал бригадный генерал Владимир Карпенко. Сведений о нем, откровенно говоря, немного, но все же они есть — и в известной степени красноречиво говорят о причине его назначения.

Полковник Карпенко свое первое генеральское звание получил в октябре 2020 года, а в следующем году занял должность, идентичную нынешней, и на одну ступень ниже. Бригадный генерал Владимир Карпенко возглавил логистику командования Сухопутных войск ВСУ.

Те же Сухопутные войска, которыми до последнего времени руководил нынешний Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Поэтому вполне логично просматривается традиционный для постсоветской армии шаг — новый главком подтягивает на ключевые должности проверенных людей, с которыми работал и знает, на что они способны.

Еще одним доказательством близости Карпенко к Сырскому может быть следующая информация. В течение полномасштабной войны бригадный генерал Владимир Карпенко был награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого — ІІІ и ІІ степени. Первое награждение имело место в апреле 2022 года — то есть вскоре после завершения обороны Киева, которой руководил Сырский. Второе — в конце сентября того же года, то есть после завершения успешного Слобожанского контрнаступления, который разрабатывал и претворял в жизнь также командующий Сухопутными войсками.

Сам Александр Сырский получил тогда же, в начале апреля, отстояв столицу, главную награду страны, звезду Героя Украины. А его фактический заместитель в логистической структуре Сухопутных войск – самый высокий в украинской иерархии орден для военных.

Таким образом, новый Главнокомандующий ВСУ поставил на одну из ключевых в условиях зависимости украинской армии от быстрой и бесперебойной поставки западного оружия на фронт — человека, с которым прошел самый тяжелый период нынешней войны.