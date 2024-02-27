Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Голодні дракони — ЗСУ показали ефектні кадри роботи гелікоптерів по позиціях РФ arrow

Голодні дракони — ЗСУ показали ефектні кадри роботи гелікоптерів по позиціях РФ

27 лютого 2024 17:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Голодні дракони — ЗСУ показали ефектні кадри роботи гелікоптерів по позиціях РФ
Екіпаж багатоцільового гвинтокрила Мі-17. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В роботі на фронті українські оборонці також широко використовують і таку необхідну техніку, як штурмові, так і багатоцільові гелікоптери. Так, "дует" летючих машин Мі-8 та Мі-17 завдав удару по російських позиціях неподалік від Бахмута Донецької області. 

Відео ефектної роботи грізних "драконів" показали льотчики 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.
 

Українські льотчики показали епічну роботу гелікоптерів

На відео видно, як летючі машини вилітають на вогневі рубежі, після чого в режимі кабрування проводять пуски некерованих авіаракет С-13 з відстрілом теплових пасток, і покидають рубежі.

Голодні дракони — ЗСУ показали ефектні кадри роботи гелікоптерів по позиціях РФ
Оператор розвідувального дрона скеровує маршрут гелікоптерів. Джерело: скриншот

Також на відео видно, що обидва гелікоптери летять низько. Такі маневри робляться навмисно, аби не підставити машини під російське фронтове ППО. Зазначимо, що в режимі кабрування такі машини набагато ефективніші й більш маневровні, ніж російські штурмові гвинтокрили Ка-52 "Алігатор". 

Нагадаємо, раніше ЗСУ вдалося вразити під Авдіївкою російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", екіпаж машини загинув на місці. А польські волонтери передали загонам спецпризначення ГУР евакуаційний гелікоптер Мі-2. 

ЗСУ
гелікоптер
Україна
Донецька область
Бахмут
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі