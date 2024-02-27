Голодні дракони — ЗСУ показали ефектні кадри роботи гелікоптерів по позиціях РФ

Екіпаж багатоцільового гвинтокрила Мі-17. Фото: скриншот

В роботі на фронті українські оборонці також широко використовують і таку необхідну техніку, як штурмові, так і багатоцільові гелікоптери. Так, "дует" летючих машин Мі-8 та Мі-17 завдав удару по російських позиціях неподалік від Бахмута Донецької області.

Відео ефектної роботи грізних "драконів" показали льотчики 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.



Українські льотчики показали епічну роботу гелікоптерів

На відео видно, як летючі машини вилітають на вогневі рубежі, після чого в режимі кабрування проводять пуски некерованих авіаракет С-13 з відстрілом теплових пасток, і покидають рубежі.

Оператор розвідувального дрона скеровує маршрут гелікоптерів. Джерело: скриншот

Також на відео видно, що обидва гелікоптери летять низько. Такі маневри робляться навмисно, аби не підставити машини під російське фронтове ППО. Зазначимо, що в режимі кабрування такі машини набагато ефективніші й більш маневровні, ніж російські штурмові гвинтокрили Ка-52 "Алігатор".

Нагадаємо, раніше ЗСУ вдалося вразити під Авдіївкою російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", екіпаж машини загинув на місці. А польські волонтери передали загонам спецпризначення ГУР евакуаційний гелікоптер Мі-2.