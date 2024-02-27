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Голодные драконы — ВСУ показали эффектные кадры работы вертолетов по позициям РФ

27 февраля 2024 17:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Голодные драконы — ВСУ показали эффектные кадры работы вертолетов по позициям РФ
Экипаж многоцелевого вертолета Ми-17. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В работе на фронте украинские защитники также широко используют и такую необходимую технику, как штурмовые, так и многоцелевые вертолеты. Так, "дуэт" летучих машин Ми-8 и Ми-17 нанес удар по российским позициям неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Видео эффектной работы грозных "драконов" показали летчики 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Украинские летчики показали эпичную работу вертолетов

На видео видно, как летучие машины вылетают на огневые рубежи, после чего в режиме кабрирования производят пуски неуправляемых авиаракет С-13 с отстрелом тепловых ловушек, и покидают рубежи.

Голодные драконы — ВСУ показали эффектные кадры работы вертолетов по позициям РФ
Оператор разведывательного дрона направляет маршрут вертолетов. Источник: скриншот

Также на видео видно, что оба вертолета летят низко. Такие маневры делаются специально, чтобы не подставить машины под российскую фронтовую ПВО. Отметим, что в режиме кабрирования такие машины гораздо эффективнее и более маневренные, чем российские штурмовые вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Напомним, ранее ВСУ удалось поразить под Авдеевкой российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", экипаж машины погиб на месте. А польские волонтеры передали отрядам спецназа ГУР эвакуационный вертолет Ми-2.

ВСУ
вертолет
Украина
Донецкая область
Бахмут
война в Украине

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