Голодные драконы — ВСУ показали эффектные кадры работы вертолетов по позициям РФ

Экипаж многоцелевого вертолета Ми-17. Фото: скриншот

В работе на фронте украинские защитники также широко используют и такую необходимую технику, как штурмовые, так и многоцелевые вертолеты. Так, "дуэт" летучих машин Ми-8 и Ми-17 нанес удар по российским позициям неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Видео эффектной работы грозных "драконов" показали летчики 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Украинские летчики показали эпичную работу вертолетов

На видео видно, как летучие машины вылетают на огневые рубежи, после чего в режиме кабрирования производят пуски неуправляемых авиаракет С-13 с отстрелом тепловых ловушек, и покидают рубежи.

Оператор разведывательного дрона направляет маршрут вертолетов. Источник: скриншот

Также на видео видно, что оба вертолета летят низко. Такие маневры делаются специально, чтобы не подставить машины под российскую фронтовую ПВО. Отметим, что в режиме кабрирования такие машины гораздо эффективнее и более маневренные, чем российские штурмовые вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Напомним, ранее ВСУ удалось поразить под Авдеевкой российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", экипаж машины погиб на месте. А польские волонтеры передали отрядам спецназа ГУР эвакуационный вертолет Ми-2.