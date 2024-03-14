Окупанти завдають ударів по Харкову зараз 14 березня — лунають гучні вибухи

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Харкові зараз 14 березня лунають близько 05:00. Відбувається атака на місто. В області повторно оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Вибухи в Харкові 14 березня

За даними голови ОВА, Харків під обстрілом російських окупантів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Вибухи в місті також підтверджує мер Харкові Ігор Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Своєю чергою бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку одразу після відбою загрози ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" писав про пуски балістичних ракет з Бєлгорода на Харків.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі в Харківській, Полтавській та Сумській областях триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що під час чотиригодинної повітряної тривоги в Україні в ніч проти четверга, 14 березня, в Харкові було гучно — в середмістя прилетів "шахед". Терехов розповів деталі.