Окупанти завдають ударів по Харкову зараз 14 березня — лунають гучні вибухи

Гучні вибухи в Харкові — окупанти завдають ударів по місту
Вибухи в Харкові зараз 14 березня лунають близько 05:00. Відбувається атака на місто. В області повторно оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи в Харкові 14 березня
За даними голови ОВА, Харків під обстрілом російських окупантів.
Вибухи в місті також підтверджує мер Харкові Ігор Терехов.
Своєю чергою бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку одразу після відбою загрози ударних БпЛА.
Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" писав про пуски балістичних ракет з Бєлгорода на Харків.
Наразі в Харківській, Полтавській та Сумській областях триває повітряна тривога.
Нагадаємо, що під час чотиригодинної повітряної тривоги в Україні в ніч проти четверга, 14 березня, в Харкові було гучно — в середмістя прилетів "шахед". Терехов розповів деталі.
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