Оккупанты наносят удары по Харькову сейчас 14 марта — раздаются громкие взрывы

Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове сейчас 14 марта раздаются около 05:00. Происходит атака на город.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Взрывы в Харькове 14 марта

По данным главы ОВА, Харьков под обстрелом российских окупантов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Взрывы в городе также подтверждает мэр Харькова Игорь Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

В свою очередь бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель"

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке сразу после отбоя угрозы ударных БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь паблик "Николаевский Ванек" писал о пусках баллистических ракет из Белгорода в Харьков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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