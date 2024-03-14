Оккупанты наносят удары по Харькову сейчас 14 марта — раздаются громкие взрывы

Громкие взрывы в Харькове — оккупанты наносят удары по городу
Взрывы в Харькове сейчас 14 марта раздаются около 05:00. Происходит атака на город.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 14 марта
По данным главы ОВА, Харьков под обстрелом российских окупантов.
Взрывы в городе также подтверждает мэр Харькова Игорь Терехов.
В свою очередь бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке сразу после отбоя угрозы ударных БпЛА.
В свою очередь паблик "Николаевский Ванек" писал о пусках баллистических ракет из Белгорода в Харьков.
В Харьковской, Полтавской и Сумской областях продолжается воздушная тревога.
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