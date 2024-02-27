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Як Третя штурмова в Авдіївці ворога нищить — кадри прицільного попадання FPV-дрона

27 лютого 2024 07:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як Третя штурмова в Авдіївці ворога нищить — кадри прицільного попадання FPV-дрона
FPV-дрон на підльоті до знищення російського військового. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Третя окрема штурмова бригада показала, як продовжує нищити російських окупантів в Авдіївці Донецької області. Загарбників знищили за допомогою FPV-дронів. 

Відповідне відео 3-ї ОШБр опублікували в Telegram у понеділок, 26 лютого.

Як Третя штурмова ворога нищить

Бійці розповіли, що одну партію російських військових вдалося знищити "прямими піке під час пересування", іншу — "у забудові, де розмістилися окупанти".

"Як нагадування про те, що ворог тут тимчасово, дронами знищили й під*рські прапори при в’їзді у місто", — наголосили в Третій штурмовій.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

У бригаді також уточнили, що майстерність показали бійці Батальйону безпілотних систем.

Нагадаємо, що українські воїни Третьої окремої штурмової бригади на ходу з авто знищили ворожий FPV-дрон. Безпілотник переслідував військових під Авдіївкою.

Також ми писали, що бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці. Таким чином військові розгромили штурм ворога.

ЗСУ
безпілотники
Донецька область
військові
окупанти
дрони
ліквідація
Авдіївка

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