Как Третья штурмовая в Авдеевке врага уничтожает — кадры прицельного попадания FPV-дрона

FPV-дрон на подлете к уничтожению российского военного. Фото: скриншот

Третья отдельная штурмовая бригада показала, как продолжает уничтожать российских оккупантов в Авдеевке Донецкой области. Захватчиков уничтожили с помощью FPV-дронов.

Соответствующее видео 3 ОШБр опубликовала в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Как Третья штурмовая врага уничтожает

Бойцы рассказали, что одну партию российских военных удалось уничтожить "прямыми пике во время передвижения", другую — "в застройке, где разместились оккупанты".

"Как напоминание о том, что враг здесь временно — дронами уничтожили и пид*рские флаги при въезде в город", — подчеркнули в Третьей штурмовой.

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В бригаде также уточнили, что мастерство показали бойцы Батальона беспилотных систем.

Напомним, что украинские воины Третьей отдельной штурмовой бригады на ходу с авто уничтожили вражеский FPV-дрон. Беспилотник преследовал военных под Авдеевкой.

Также мы писали, что бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке. Таким образом, военные разгромили штурм врага.