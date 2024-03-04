Які медичні послуги зараз неможливо отримати у Скадовську — розповів мер міста

Тимчасово окупований Скадовськ. Фото: google.com

У тимчасово окупованому Скадовську неможливо отримати доступ до медичних послуг без російських документів. Та навіть якщо паспорт є, не всі послуги взагалі наявні в місті.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

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"Вони надають послуги і показують, що вони там розвивають медицину, але місцеві жителі скаржаться, що не все можна зробити і не всім", — розповів пан Яковлєв.

Йдеться про те, що для отримання медичних послуг необхідно мати російський паспорт.

Та й маючи необхідний документ, не всі послуги є можливими, особливо, коли йдеться про більш складні хвороби, як приміром онкологія.

"Там з гемодіалізом у Скадовську є питання... Тому неповноцінно там надаються ці послуги", — повідомив мер Скадовська.

Аптеки у місті хоч і працюють, але ось імпортних ліків в них немає — лише препарати російського виробництва.

Нагадаємо, у січні на окупованій частині Херсонщини стався гострий дефіцит інсуліну. Місцевих мешканців змушували їхати за ним у Скадовськ.