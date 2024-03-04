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Які медичні послуги зараз неможливо отримати у Скадовську — розповів мер міста

4 березня 2024 05:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Які медичні послуги зараз неможливо отримати у Скадовську — розповів мер міста
Тимчасово окупований Скадовськ. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованому Скадовську неможливо отримати доступ до медичних послуг без російських документів. Та навіть якщо паспорт є, не всі послуги взагалі наявні в місті. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. 

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"Вони надають послуги і показують, що вони там розвивають медицину, але місцеві жителі скаржаться, що не все можна зробити і не всім", — розповів пан Яковлєв.

Йдеться про те, що для отримання медичних послуг необхідно мати російський паспорт. 

Та й маючи необхідний документ, не всі послуги є можливими, особливо, коли йдеться про більш складні хвороби, як приміром онкологія. 

"Там з гемодіалізом у Скадовську є питання... Тому неповноцінно там надаються ці послуги", — повідомив мер Скадовська.

Аптеки у місті хоч і працюють, але ось імпортних ліків в них немає — лише препарати російського виробництва. 

Нагадаємо, у січні на окупованій частині Херсонщини стався гострий дефіцит інсуліну. Місцевих мешканців змушували їхати за ним у Скадовськ.

російські паспорти
ліки
медицина
окупація
онкозахворювання

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