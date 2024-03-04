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Какие медицинские услуги сейчас невозможно получить в Скадовске — рассказал мэр города

4 марта 2024 05:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Какие медицинские услуги сейчас невозможно получить в Скадовске — рассказал мэр города
Временно оккупированный Скадовск. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированном Скадовске невозможно получить доступ к медицинским услугам без российских документов. И даже если паспорт есть, не все услуги вообще есть в городе.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.

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"Они предоставляют услуги и показывают, что они там развивают медицину, но местные жители жалуются, что не все можно сделать и не всем", — рассказал Яковлев.

Речь идет о том, что для получения медицинских услуг нужно иметь российский паспорт.

Да и имея необходимый документ, не все услуги возможны, особенно, когда речь идет о более сложных болезнях, как онкология.

"Там с гемодиализом в Скадовске есть вопросы... Поэтому неполноценно там предоставляются эти услуги", — сообщил мэр Скадовска.

Аптеки в городе хоть и работают, но вот импортного лекарства в них нет — только препараты российского производства.

Напомним, в январе на оккупированной части Херсона произошел острый дефицит инсулина. Местных жителей заставляли ехать за ним в Скадовск.

российские паспорта
лекарства
медицина
оккупация
онкозаболевание

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