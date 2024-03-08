Яку техніку медеваки використовують на чергуванні — розповідь військового

Набір бойового медика на чергуванні. Фото: "Радіо Свобода"

Екіпажі медеваків беруть на чергування велику кількість техніки — "Старлінки", "Екофлоу", генератори, рації та антену. Це потрібно бойовим медикам для того, аби постійно перебувати на зв’язку — тому черговий постійно слідкує за зарядом "Екофлоу" і за потреби використовує генератор.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Яку техніку бойові медики беруть на чергування

За словами Дмитра Козятинського, під час чергування екіпажі медеваків використовують велику кількість різноманітної техніки.

"На чергування зазвичай беруть "Старлінк", "Екофлоу", генератор, кілька рацій й виносну антена типу Павука", — перерахував традиційний набір бойовий медик.

Чим займається черговий бойовий медик

Усе це потрібно для того, аби завжди бути на зв’язку і не проґавити інформацію про ситуацію на лінії фронту та наявність поранених.

"Черговий слідкує за зарядом "Екофлоу", при необхідності вмикає генератор", — так пояснив роботу чергового Козятинський.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій.