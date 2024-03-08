Яку техніку медеваки використовують на чергуванні — розповідь військового
Екіпажі медеваків беруть на чергування велику кількість техніки — "Старлінки", "Екофлоу", генератори, рації та антену. Це потрібно бойовим медикам для того, аби постійно перебувати на зв’язку — тому черговий постійно слідкує за зарядом "Екофлоу" і за потреби використовує генератор.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Яку техніку бойові медики беруть на чергування
За словами Дмитра Козятинського, під час чергування екіпажі медеваків використовують велику кількість різноманітної техніки.
"На чергування зазвичай беруть "Старлінк", "Екофлоу", генератор, кілька рацій й виносну антена типу Павука", — перерахував традиційний набір бойовий медик.
Чим займається черговий бойовий медик
Усе це потрібно для того, аби завжди бути на зв’язку і не проґавити інформацію про ситуацію на лінії фронту та наявність поранених.
"Черговий слідкує за зарядом "Екофлоу", при необхідності вмикає генератор", — так пояснив роботу чергового Козятинський.
Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій.
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