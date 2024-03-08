Какую технику медеваки используют на дежурстве — рассказ военного
Экипажи медеваков берут на дежурство большое количество техники — "Старлинки", "Экофлоу", генераторы, рации и антенну. Это нужно боевым медикам для того, чтобы постоянно находиться на связи, поэтому дежурный постоянно следит за зарядом "Экофлоу" и при необходимости использует генератор.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Какую технику боевые медики берут на дежурство
По словам Дмитрия Козятинского, при дежурстве экипажи медеваков используют большое количество разнообразной техники.
"На дежурство обычно берут "Старлинк", "Экофлоу", генератор, несколько раций и выносную антенну типа Паука", — перечислил традиционный набор боевой медик.
Чем занимается очередной боевой медик
Все это нужно для того, чтобы всегда быть на связи и не пропустить информацию о ситуации на линии фронта и наличии раненых.
"Очередной следит за зарядом "Экофлоу", при необходимости включает генератор", — так объяснил работу дежурного Козятинский.
Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий.
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