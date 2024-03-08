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Какую технику медеваки используют на дежурстве — рассказ военного

8 марта 2024 22:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какую технику медеваки используют на дежурстве — рассказ военного
Набор боевого медика на дежурстве. Фото: "Радио Свобода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Экипажи медеваков берут на дежурство большое количество техники — "Старлинки", "Экофлоу", генераторы, рации и антенну. Это нужно боевым медикам для того, чтобы постоянно находиться на связи, поэтому дежурный постоянно следит за зарядом "Экофлоу" и при необходимости использует генератор.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Какую технику боевые медики берут на дежурство

По словам Дмитрия Козятинского, при дежурстве экипажи медеваков используют большое количество разнообразной техники.

"На дежурство обычно берут "Старлинк", "Экофлоу", генератор, несколько раций и выносную антенну типа Паука", — перечислил традиционный набор боевой медик.

Чем занимается очередной боевой медик

Все это нужно для того, чтобы всегда быть на связи и не пропустить информацию о ситуации на линии фронта и наличии раненых.

"Очередной следит за зарядом "Экофлоу", при необходимости включает генератор", — так объяснил работу дежурного Козятинский.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий.

ВСУ
медики
армия
война в Украине
фронт

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