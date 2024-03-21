Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Єрмак відповів, чому важливо якомога швидше провести саміт миру arrow

Єрмак відповів, чому важливо якомога швидше провести саміт миру

21 березня 2024 09:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Єрмак відповів, чому важливо якомога швидше провести саміт миру
Джейк Салліван та Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що варто якнайшвидше провести глобальний саміт миру на основі української "Формули миру". За його словами, відтягування часу у цьому плані не грає на користь нашої держави, а Росія докладає усіх зусиль, щоб лише роз'єднати світ. 

Про це, як передає кореспондент Новини.LIVE, посадовець сказав на спільному брифінгу з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном у Києві, 20 березня. 

Читайте також:

Чим важливий саміт миру

"Вважаю, що треба використовувати цей момент. Дуже важливо не дати Росії роз'єднати світ, чим вона займається. Саме Україна збирає світ. І дуже важливо не втрачати час. Для нас на війні час — це людські життя. Це руйнування нашої країни. І це війна, яка не закінчується", — сказав Єрмак, говорячи про важливість проведення мирного саміту. 

Він наголосив, що  в країнах Глобального Півдня дуже багато російського наративу та викривленої інформації про ситуацію на полі бою.

"Усі ці речі пов’язані, бо наші успіхи на фронті та на дипломатичному полі разом мають дати потрібний Україні результат", — сказав Єрмак. 

Посадовець нагадав, що на крайня зустріч радників з нацбезпеки в Давосі зібрала лідерів з 84 країн світу і, на його думку, кількість охочих зростає. Ба більше, керівник ОП висловлює сподівання, що до наступного такого заходу приєднається й Китай. 

"Я можу вам сказати, що навіть останній візит спеціального представника Китаю дає обережну надію на те, що Китай теж буде брати у цьому участь", — сказав Єрмак. 

Нагадаємо, Україна готує третій саміт Миру. З цієї нагоди Володимир Зеленський звернувся до учасників майбутнього заходу. 

До слова, раніше Андрій Єрмак заявив, що на сьогоднішній день Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. 

Офіс президента
війна
Андрій Єрмак
росіяни
окупанти
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом