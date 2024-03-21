Єрмак відповів, чому важливо якомога швидше провести саміт миру

Джейк Салліван та Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що варто якнайшвидше провести глобальний саміт миру на основі української "Формули миру". За його словами, відтягування часу у цьому плані не грає на користь нашої держави, а Росія докладає усіх зусиль, щоб лише роз'єднати світ.

Про це, як передає кореспондент Новини.LIVE, посадовець сказав на спільному брифінгу з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном у Києві, 20 березня.

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Чим важливий саміт миру

"Вважаю, що треба використовувати цей момент. Дуже важливо не дати Росії роз'єднати світ, чим вона займається. Саме Україна збирає світ. І дуже важливо не втрачати час. Для нас на війні час — це людські життя. Це руйнування нашої країни. І це війна, яка не закінчується", — сказав Єрмак, говорячи про важливість проведення мирного саміту.

Він наголосив, що в країнах Глобального Півдня дуже багато російського наративу та викривленої інформації про ситуацію на полі бою.

"Усі ці речі пов’язані, бо наші успіхи на фронті та на дипломатичному полі разом мають дати потрібний Україні результат", — сказав Єрмак.

Посадовець нагадав, що на крайня зустріч радників з нацбезпеки в Давосі зібрала лідерів з 84 країн світу і, на його думку, кількість охочих зростає. Ба більше, керівник ОП висловлює сподівання, що до наступного такого заходу приєднається й Китай.

"Я можу вам сказати, що навіть останній візит спеціального представника Китаю дає обережну надію на те, що Китай теж буде брати у цьому участь", — сказав Єрмак.

Нагадаємо, Україна готує третій саміт Миру. З цієї нагоди Володимир Зеленський звернувся до учасників майбутнього заходу.

До слова, раніше Андрій Єрмак заявив, що на сьогоднішній день Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО.