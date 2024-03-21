Ермак ответил, почему важно как можно скорее провести саммит мира

Джейк Салливан и Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что следует как можно быстрее провести глобальный саммит мира на основе украинской "Формулы мира". По его словам, оттягивание времени в этом плане не играет в пользу нашего государства, а Россия прилагает все усилия, чтобы только разъединить мир.

Об этом, как передает корреспондент Новини.LIVE, чиновник сказал на совместном брифинге с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном в Киеве, 20 марта.

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"Считаю, что нужно использовать данный момент. Очень важно не дать России разъединить мир, чем она занимается. Именно Украина собирает мир. И очень важно не терять время. Для нас на войне время — это человеческие жизни. Это разрушение нашей страны. И это война, которая не заканчивается ", — сказал Ермак, говоря о важности проведения мирного саммита.

Он отметил, что в странах Глобального Юга очень много российского нарратива и искаженной информации о ситуации на поле боя.

"Все эти вещи связаны, потому что наши успехи на фронте и на дипломатическом поле вместе должны дать нужный Украине результат", — сказал Ермак.

Чиновник напомнил, что на крайняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе собрала лидеров из 84 стран мира и, по его мнению, количество желающих растет. Более того, руководитель ОП выражает надежду, что к следующему такому мероприятию присоединится и Китай.

"Я могу вам сказать, что даже последний визит специального представителя Китая дает осторожную надежду на то, что Китай тоже примет участие в этом", — сказал Ермак.

Напомним, Украина готовит третий саммит мира. По этому случаю Владимир Зеленский обратился к участникам предстоящего мероприятия.

К слову, ранее Андрей Ермак заявил, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО.