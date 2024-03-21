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Ермак ответил, почему важно как можно скорее провести саммит мира

21 марта 2024 09:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ермак ответил, почему важно как можно скорее провести саммит мира
Джейк Салливан и Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что следует как можно быстрее провести глобальный саммит мира на основе украинской "Формулы мира". По его словам, оттягивание времени в этом плане не играет в пользу нашего государства, а Россия прилагает все усилия, чтобы только разъединить мир.

Об этом, как передает корреспондент Новини.LIVE, чиновник сказал на совместном брифинге с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном в Киеве, 20 марта.

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"Считаю, что нужно использовать данный момент. Очень важно не дать России разъединить мир, чем она занимается. Именно Украина собирает мир. И очень важно не терять время. Для нас на войне время — это человеческие жизни. Это разрушение нашей страны. И это война, которая не заканчивается ", — сказал Ермак, говоря о важности проведения мирного саммита.

Он отметил, что в странах Глобального Юга очень много российского нарратива и искаженной информации о ситуации на поле боя.

"Все эти вещи связаны, потому что наши успехи на фронте и на дипломатическом поле вместе должны дать нужный Украине результат", — сказал Ермак.

Чиновник напомнил, что на крайняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе собрала лидеров из 84 стран мира и, по его мнению, количество желающих растет. Более того, руководитель ОП выражает надежду, что к следующему такому мероприятию присоединится и Китай.

"Я могу вам сказать, что даже последний визит специального представителя Китая дает осторожную надежду на то, что Китай тоже примет участие в этом", — сказал Ермак.

Напомним, Украина готовит третий саммит мира. По этому случаю Владимир Зеленский обратился к участникам предстоящего мероприятия.

К слову, ранее Андрей Ермак заявил, что на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО.

Офис президента
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Андрей Ермак
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Россия

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