IRIS-T SLX, нова модифікація, деталі, переваги

Протиракетний комплекс IRIS-T. Фото: Hensoldt

Україна протягом повномасштабної війни отримала від Німеччини протиракетні комплекси IRIS-T. Та виробник цієї системи продовжує вдосконалювати один із найновіших своїх продуктів, і не виключено, що комплекси IRIS-T SLX свого часу надійдуть до ЗСУ. Що змінили у німецьких системах протиракетної оборони і як це допоможе українській армії — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Що ми знаємо про IRIS-T

Попри заяви до і на початку повномасштабної війни, німецький уряд поступово розпочав постачати Україні серйозну військову техніку. Зокрема, у серпні минулого, 2023 року Збройні сили України отримали від Федеративної Республіки Німеччина комплекси протиракетної оборони IRIS-T.

Новини.LIVE раніше уже писали про особливості цієї німецької військової техніки, тож не будемо детально повторюватися — нагадаємо лише, що ці протиракетні комплекси є одними із найновіших, найсучасніших серед тих, які отримували ЗСУ. Тільки розробка цієї системи ППО/ПРО розпочалася в другій половині нульових років.

Та виробник IRIS-T, компанія Diehl Defence, не зупиняється у своїй роботі й продовжує вдосконалювати цю, ще цілком собі нову техніку. Що може стати дуже серйозною перевагою для Збройних сил України у боротьбі з російськими окупантами. Про що ж йдеться?

Головна перевага SLX

Німецька компанія днями опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) інформацію про те, що продовжує роботу над новими модифікаціями системи ПРО IRIS-T. Як зазначили у Diehl Defence, для того, щоб протистояти новим загрозам, потрібне вдосконалення комплексів. Імовірно, під новими загрозами німецький виробник мав на увазі те, що західні військові аналітики побачили під час війни, яку головний стратегічний ворог НАТО, Росія, веде на території України.

Саме тому, наголосили у компанії Diehl Defence, вони зайнялися роботою над новою модифікацією свого основного протиракетного комплексу. Модифікацією, яка отримала індекс IRIS-T SLX. Головною перевагою цього комплексу стане збільшення дальності стрільби.

Нагадаємо, що ті протиракетні комплекси, які отримала Україна, IRIS-T SLM, мали такі параметри — дальність стрільби до 40 кілометрів, висота ураження цілі до 20 кілометрів. А тепер порівняйте з орієнтовними показниками IRIS-T SLX: дальність — до 80 кілометрів, висота — до 30 кілометрів. Як бачимо, німецький виробник зайнявся серйозним посиленням ефективності своєї техніки для того, аби вона могла збивати ворожі (перш за все російські) цілі на більшій відстані — і, відповідно, зменшувати загрози як для самих комплексів, так і для тих об’єктів, які вони захищають.

Пряма вигода української армії

Та новизна нових модифікацій комплексів IRIS-T, які ще тільки готуються до випуску, не тільки у базових показниках, а й у якості та ефективності роботи. Скажімо, західні аналітики підкреслили, що, згідно із наявною інформацією, на варіантах SLX будуть стояти удосконалені, надсучасні електронні системи.

І тут, можна сказати, німці діють прямо на користь Збройних сил України — хоча, звісно, причина не тільки у нинішній війні, але для нашої армії це покращення електроніки є дуже важливим. Бо нові системи дозволять скоротити час підготовки операторів комплексів. Причина тут проста — оновлені електронні системи мають серйозно знизити рівень вимог до кваліфікації операторів.

Крім того, IRIS-T SLX дозволятиме працювати по повітряних цілях із 360-градусним оглядом території. Тобто у нього взагалі не буде так званих сліпих зон, що у комплексі зі збільшенням дальності аж удвічі посилить ефективність роботи комплексів ПРО та захищеність тих населених пунктів, які вони захищають в Україні.

Кого залучили до проєкту SLX

Варто зазначити, що поки що про якісь конкретні терміни появи модифікації IRIS-T SLX на ринку (і, відповідно, у складі Збройних сил України) не йдеться. Це можна зрозуміти — робота над такою серйозною модернізацією комплексу є досить складною.

До речі, за неофіційною інформацією, Diehl Defence до роботи над новим варіантом свого протиракетного комплексу вирішила залучити такі компанії, як Airbus та Hensoldt. Про одного зі світових лідерів у авіабудівництві годі й говорити, а от про другу компанію варто трохи розповісти.

Німецька компанія Hensoldt AG займається розробкою технологій та виробництвом продукції для оборонного, аерокосмічного та безпекового секторів. Тож військова тематика їй аж ніяк не чужа. Конкретно компанія із Тауфкірхена спеціалізується на радарах, оптоелектроніці та такої широкопрофільної теми, як авіоніка.

Скоріш за все, саме Hensoldt буде причетна до втілення у життя тих заяв, які зробили у Diehl Defence, — що комплекси IRIS-T SLX матимуть високу стійкість до ворожих засобів протидії, які працюють в інфрачервоному діапазоні.

Одним словом, європейські виробники зброї роблять свої висновки з того, що побачили на фронтах російсько-української війни, і модифікують свою військову техніку відповідно до викликів часу. Таким чином, Україна допомагає Заходу, а натомість отримує західну допомогу — серед якої рано чи пізно будуть і нові протиракетні комплекси IRIS-T SLX.