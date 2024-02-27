IRIS-T SLX, новая модификация, детали, преимущества

Противоракетный комплекс IRIS-T. Фото: Hensoldt

Украина в течение полномасштабной войны получила от Германии противоракетные комплексы IRIS-T. Однако производитель этой системы продолжает совершенствовать один из новейших своих продуктов, и не исключено, что комплексы IRIS-T SLX в свое время поступят в ВСУ. Что изменили в немецких системах противоракетной обороны и как это поможет украинской армии — читайте в материале Новини.LIVE.

Что мы знаем об IRIS-T

Несмотря на заявления до и в начале полномасштабной войны, немецкое правительство постепенно начало поставлять Украине серьезную военную технику. В частности, в августе прошлого, 2023 года Вооруженные силы Украины получили от Федеративной Республики Германия комплексы противоракетной обороны IRIS-T.

Новини.LIVE ранее уже писали об особенностях этой немецкой военной техники, так что не будем детально повторяться — напомним лишь, что эти противоракетные комплексы являются одними из новейших, самых современных среди получавших ВСУ. Только разработка этой системы ПВО/ПРО началась во второй половине нулевых годов.

Но производитель IRIS-T, компания Diehl Defence, не останавливается в своей работе и продолжает совершенствовать эту, еще вполне новую технику. Что может стать очень серьезным преимуществом для Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими оккупантами. О чем же идет речь?

Главное преимущество SLX

Немецкая компания на днях опубликовала на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) информацию о том, что продолжает работу над новыми модификациями системы ПРО IRIS-T. Как отметили в Diehl Defence, для того, чтобы противостоять новым угрозам, нужно усовершенствование комплексов. Вероятно, под новыми угрозами немецкий производитель имел в виду то, что западные военные аналитики увидели во время войны, которую главный стратегический враг НАТО, Россия, ведет на территории Украины.

Именно поэтому, отметили в компании Diehl Defence, они занялись работой по новой модификации своего основного противоракетного комплекса. Модификацией, получившей индекс IRIS-T SLX. Главным преимуществом этого комплекса станет увеличение дальности стрельбы.

Напомним, что противоракетные комплексы, которые получила Украина, IRIS-T SLM, имели следующие параметры — дальность стрельбы до 40 километров, высота поражения цели до 20 километров. А теперь сравните с ориентировочными показателями IRIS-T SLX: дальность — до 80 километров, высота — до 30 километров. Как видим, немецкий производитель занялся серьезным усилением эффективности своей техники для того, чтобы она могла сбивать вражеские (прежде всего российские) цели на большем расстоянии — и, соответственно, уменьшать угрозы как для самих комплексов, так и для тех объектов, которые они защищают.

Прямая выгода украинской армии

Новизна новых модификаций комплексов IRIS-T, которые еще только готовятся к выпуску, не только в базовых показателях, но и в качестве и эффективности работы. Скажем, западные аналитики подчеркнули, что, согласно имеющейся информации, на вариантах SLX будут стоять усовершенствованные, сверхсовременные электронные системы.

И здесь, можно сказать, немцы действуют прямо на пользу Вооруженных сил Украины — хотя, конечно, причина не только в нынешней войне, но для нашей армии это улучшение электроники очень важно. Потому что новые системы позволят сократить время подготовки операторов комплексов. Причина здесь простая — обновленные электронные системы должны серьезно снизить уровень требований к квалификации операторов.

Кроме того, IRIS-T SLX позволит работать по воздушным целям с 360-градусным осмотром территории. То есть у него вообще не будет так называемых слепых зон, что в комплексе с увеличением дальности вдвое усилит эффективность работы комплексов ПРО и защищенности тех населенных пунктов, которые они защищают в Украине.

Кто задействован в проекте SLX

Стоит отметить, что пока о каких-то конкретных сроках появления модификации IRIS-T SLX на рынке (и, соответственно, в составе Вооруженных сил Украины) речь не идет. Это можно понять — работа над такой серьезной модернизацией комплекса достаточно сложная.

Кстати, по неофициальной информации, Diehl Defence для работы над новым вариантом своего противоракетного комплекса решила привлечь такие компании, как Airbus и Hensoldt. Об одном из мировых лидеров в авиастроительстве и говорить нечего, а вот о второй компании стоит немного рассказать.

Немецкая компания Hensoldt AG занимается разработкой технологий и производством продукции для оборонного, аэрокосмического и сектора безопасности. Так что военная тематика ей отнюдь не чужда. Именно компания из Тауфкирхена специализируется на радарах, оптоэлектронике и такой широкопрофильной теме, как авионика.

Скорее всего, именно Hensoldt будет причастна к претворению в жизнь тех заявлений, которые сделали в Diehl Defence, — что комплексы IRIS-T SLX будут иметь высокую устойчивость к враждебным средствам противодействия, работающим в инфракрасном диапазоне.

Одним словом, европейские производители оружия делают выводы из того, что увидели на фронтах российско-украинской войны, и модифицируют свою военную технику в соответствии с вызовами времени. Таким образом, Украина помогает Западу, а взамен получает западную помощь, среди которой рано или поздно будут и новые противоракетные комплексы IRIS-T SLX.