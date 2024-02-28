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Ізраїль планує забезпечити Україну системами попередження про атаки РФ

28 лютого 2024 01:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Допомога Україні - Ізраїль планує забезпечити Україну системами попередження про атаки РФ
Прапори України та Ізраїлю
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Ізраїль планує забезпечити Україну системами раннього попередження про російські ракетні та дронові атаки. Так країна хоче допомогти врятувати життя мирних жителів.

Про це на засіданні Генеральної Асамблеї ООН заявив представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан.

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Ердан каже, що Ізраїль із власного досвіду вже став експертом у цьому питанні.

"Ізраїль також працює над тим, щоб надати Україні системи раннього попередження для того, щоб врятувати мирних жителів від російських ударів ракетами та дронами. Ми змушені були стати експертами в цій сфері, і ми готові поділитися нашою експертизою з нашими українськими друзями, які потребують допомоги", — заявив Ердан.

Він також наголосив, що Тель-Авів й надалі залишатиметься відданим суверенітету та територіальній цілісності України.

Як відомо, Ізраїль продемонстрував свою підтримку Україні конкретними діями. Так, до України надійшло понад 100 тонн гуманітарного обладнання протягом одного тижня після російського вторгнення.

На кордоні України створили польовий госпіталь, який пролікував понад 7000 поранених. Сотні українських пацієнтів також лікувалися в лікарнях і реабілітаційних центрах по всьому Ізраїлю.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, сукупні втрати України за час повномасштабного вторгнення Росії становлять майже 499 млрд доларів. Особливо постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Ми також повідомляли, що загалом українським військам вдалося ліквідувати вже понад 400 тисяч російських окупантів. Такі дані надав Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у п'ятницю, 16 лютого 2024 року.

Ізраїль
військова допомога
війна в Україні

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