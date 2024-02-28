Помощь Украине – Израиль планирует обеспечить Украину системами предупреждения об атаках РФ

Флаги Украины и Израиля

Израиль планирует обеспечить Украину системами раннего предупреждения о российских ракетных и дроновых атаках. Так страна хочет помочь спасти жизнь мирным жителям.

Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.

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Эрдан говорит, что Израиль по своему опыту уже стал экспертом по этому вопросу.

"Израиль также работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения для того, чтобы спасти мирных жителей от российских ударов ракетами и дронами. Мы вынуждены были стать экспертами в этой сфере, и мы готовы поделиться нашей экспертизой с нашими украинскими друзьями, нуждающимися в помощи", — заявил Эрдан.

Он также подчеркнул, что Тель-Авив и дальше будет оставаться преданным суверенитету и территориальной целостности Украины.

Израиль продемонстрировал свою поддержку Украине конкретными действиями. Так, в Украину поступило более 100 тонн гуманитарного оборудования в течение одной недели после российского вторжения.

На границе Украины был создан полевой госпиталь, который пролечил более 7000 раненых. Сотни украинских пациентов также лечились в больницах и реабилитационных центрах по всему Израилю.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, совокупные потери Украины за время полномасштабного вторжения России составляют около 499 млрд долларов. Особенно пострадали секторы торговли, индустрии, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Мы также сообщали, что в общей сложности украинским войскам удалось ликвидировать уже более 400 тысяч российских оккупантов. Такие данные предоставил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в пятницу, 16 февраля 2024 года.