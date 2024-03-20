Канада може купувати українські дрони - що відомо

Міністр оборони Канади Білл Блер. Фото: facebook

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна могла б купувати дрони українського виробництва. Він назвав це реальною можливістю.

Про це Блер заявив на прес-конференції.

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"Ми обговорили можливості для співпраці, і навіть те, як союзники з коаліції, у тому числі Канада, могли б інвестувати в придбання дронів, що виробляються в Україні. По-моєму, це дуже реальна можливість", — сказав Блер.

За його словами, в українців два роки серйозного бойового досвіду у війні з Росією та дрони відіграли у цьому суттєву роль.

"Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні і на основі цього приймати рішення щодо майбутніх закупівель", — зазначив міністр.

За словами Блера, Канада намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде вироблена в Україні.

"Ми співпрацюватимемо з українцями та підтримуватимемо їхнє власне виробництво. Втім, у цьому є дійсні переваги для всіх членів коаліції, зокрема Канади", — резюмував Блер.

Як відомо, в січні торік Канада заявила, що має намір передати Україні систему ППО вартістю понад 300 млн доларів США, однак наразі цього не зробила. Згідно з угодою Канада відшкодує Вашингтону повну вартість системи NASAMS, а США укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це має дозволити Канаді уникнути необхідності отримання дозволу від США на реекспорт NASAMS до України.

Відповідно до документів міноборони США, що є в відкритому доступі, у листопаді 2022 року Сполучені Штати уклали угоду з виробником NASAMS на постачання цієї системи для України. Термін поставки закінчується в листопаді 2025 року.

Нагадаємо, що Україна ще досі не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Відомо, чи є точні терміни, коли це станеться.