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Канада может инвестировать в приобретение украинских дронов

20 марта 2024 01:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Канада может покупать украинские дроны – что известно
Министр обороны Канады Билл Блэр. Фото: facebook
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна могла бы покупать дроны украинского производства. Он назвал это реальной возможностью.

Об этом Блэр заявил на пресс-конференции.

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"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение дронов, производимых в Украине. По-моему, это очень реальная возможность", — сказал Блэр.

По его словам, у украинцев два года серьезного боевого опыта в войне с Россией и дроны сыграли в этом существенную роль.

"Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения о будущих закупках", — отметил министр.

По словам Блэра, Канада будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в Украине.

"Мы будем сотрудничать с украинцами и будем поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества для всех членов коалиции, в частности Канады", — резюмировал Блэр.

Как известно, в январе прошлого года Канада заявила, что намерена передать Украине систему ПВО стоимостью более 300 млн долларов США, однако пока этого не сделала. Согласно соглашению Канада возместит Вашингтону полную стоимость системы NASAMS, а США заключат прямой контракт на поставку этого вооружения из Украины. Это должно позволить Канаде избежать необходимости получения разрешения от США на реэкспорт NASAMS в Украину.

Согласно документам минобороны США, имеющимся в открытом доступе, в ноябре 2022 года Соединенные Штаты заключили соглашение с производителем NASAMS на поставку этой системы для Украины. Срок поставки истекает в ноябре 2025 года.

Напомним, что Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Известно, есть ли точные сроки, когда это произойдет.

Канада
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