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Херсон під обстрілом окупантів — у місті пролунала серія вибухів

1 березня 2024 03:12
оновлено: 03:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Серія потужних вибухів у Херсоні зараз 1 березня
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Херсоні зараз 1 березня пролунали внаслідок російського обстрілу з тимчасово окупованого лівого берега. Звуки вибухів було чути в прибережних зонах близько 03:00.

Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Вибухи в Херсоні зараз 1 березня

"Херсон під ворожим вогнем! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Серія вибухів пролунала у прибережних зонах", — зазначив голова місцевої МВА.

Він також закликав мешканців бути обережними та не підходити до вікон.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Херсонської МВА Романа Мрочка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Херсонської МВА Романа Мрочка

Наразі в Херсонській області не оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" Донецька область, де попереджають про загрозу балістики.

Мапа повітряної тривоги в Україні 1 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Новини.LIVE розповіли, як живуть люди у прифронтовому Оріхові Запорізької області. Цей населений пункт практично щодня потерпає від російських обстрілів.

Також ми писали, що начальник науково-дослідної установи Міноборони Дмитро Шаповал розповів, що оновлені російські "шахеди" характеризуються різноманітними іноземними складовими. Крім того, останні моделі ворог маскує у темний колір.

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