Серія потужних вибухів у Херсоні зараз 1 березня

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Херсоні зараз 1 березня пролунали внаслідок російського обстрілу з тимчасово окупованого лівого берега. Звуки вибухів було чути в прибережних зонах близько 03:00.

Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Вибухи в Херсоні зараз 1 березня

"Херсон під ворожим вогнем! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Серія вибухів пролунала у прибережних зонах", — зазначив голова місцевої МВА.

Він також закликав мешканців бути обережними та не підходити до вікон.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Херсонської МВА Романа Мрочка

Наразі в Херсонській області не оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" Донецька область, де попереджають про загрозу балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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