Серия мощных взрывов в Херсоне сейчас 1 марта

Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Херсоне сейчас 1 марта раздались в результате российских обстрелов с временно оккупированного левого берега. Звуки взрывов были слышны в прибрежных зонах около 03:00.

Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне сейчас 1 марта

"Херсон под вражеским огнем! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Серия взрывов раздалась в прибрежных зонах", — отметил глава местного ГВА.

Он также призвал жителей быть осторожными и не подходить к окнам.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко

В Херсонской области не объявлена воздушная тревога. "Покраснела" Донецкая область, где предупреждают об угрозе баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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