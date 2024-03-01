Серия мощных взрывов в Херсоне сейчас 1 марта

Херсон под обстрелом оккупантов — в городе прозвучала серия взрывов
Взрывы в Херсоне сейчас 1 марта раздались в результате российских обстрелов с временно оккупированного левого берега. Звуки взрывов были слышны в прибрежных зонах около 03:00.
Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне сейчас 1 марта
"Херсон под вражеским огнем! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Серия взрывов раздалась в прибрежных зонах", — отметил глава местного ГВА.
Он также призвал жителей быть осторожными и не подходить к окнам.
В Херсонской области не объявлена воздушная тревога. "Покраснела" Донецкая область, где предупреждают об угрозе баллистики.
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