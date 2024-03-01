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Херсон под обстрелом оккупантов — в городе прозвучала серия взрывов

1 марта 2024 03:12
обновлено: 03:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Серия мощных взрывов в Херсоне сейчас 1 марта
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Херсоне сейчас 1 марта раздались в результате российских обстрелов с временно оккупированного левого берега. Звуки взрывов были слышны в прибрежных зонах около 03:00.

Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне сейчас 1 марта

"Херсон под вражеским огнем! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Серия взрывов раздалась в прибрежных зонах", — отметил глава местного ГВА.

Он также призвал жителей быть осторожными и не подходить к окнам.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко

В Херсонской области не объявлена воздушная тревога. "Покраснела" Донецкая область, где предупреждают об угрозе баллистики.

Карта воздушной тревоги в Украине 1 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Новини.LIVE рассказали, как живут люди в прифронтовом Орехове Запорожской области. Этот населенный пункт практически ежедневно подвергается российским обстрелам.

Также мы писали, что начальник научно-исследовательского учреждения Минобороны Дмитрий Шаповал рассказал, что обновленные российские шахеды характеризуются разнообразными иностранными составляющими. Кроме того, последние модели враг маскирует в темный цвет.

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