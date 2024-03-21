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Кличко повідомив про падіння уламків у Києві — які наслідки

21 березня 2024 05:18
оновлено: 05:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кличко повідомив про падіння уламків у Києві — які наслідки
Працівники ДСНС ліквідують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці внаслідок падіння уламків пошкоджений дитячий садок у Святошинському районі, також палають авто в Шевченківському. Крім того, ракетні уламки впали в Подільському районі.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

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За словами мера столиці, є значні пошкодження в кількох районах Києва:

  • Святошинський — падіння уламків на дитячий садок та житловий будинок, палає квартира, ударною хвилею вибито вікна;
  • Шевченківський — палають автівки, пошкоджено будинок та є пожежа на території дитячого садочку;
  • Подільський — уламки ракет впали на територію двох підприємств.

Всі відповідні служби прямують на місце подій.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "КМВА"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "КМВА"

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