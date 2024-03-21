Кличко повідомив про падіння уламків у Києві — які наслідки
21 березня 2024 05:18
оновлено: 05:33
Працівники ДСНС ліквідують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці внаслідок падіння уламків пошкоджений дитячий садок у Святошинському районі, також палають авто в Шевченківському. Крім того, ракетні уламки впали в Подільському районі.
Про це Віталій Кличко написав у Telegram.
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За словами мера столиці, є значні пошкодження в кількох районах Києва:
- Святошинський — падіння уламків на дитячий садок та житловий будинок, палає квартира, ударною хвилею вибито вікна;
- Шевченківський — палають автівки, пошкоджено будинок та є пожежа на території дитячого садочку;
- Подільський — уламки ракет впали на територію двох підприємств.
Всі відповідні служби прямують на місце подій.
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