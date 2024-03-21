Кличко повідомив про падіння уламків у Києві — які наслідки

Працівники ДСНС ліквідують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці внаслідок падіння уламків пошкоджений дитячий садок у Святошинському районі, також палають авто в Шевченківському. Крім того, ракетні уламки впали в Подільському районі.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

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За словами мера столиці, є значні пошкодження в кількох районах Києва:

Святошинський — падіння уламків на дитячий садок та житловий будинок, палає квартира, ударною хвилею вибито вікна;

Шевченківський — палають автівки, пошкоджено будинок та є пожежа на території дитячого садочку;

Подільський — уламки ракет впали на територію двох підприємств.

Всі відповідні служби прямують на місце подій.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "КМВА"

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