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Кличко сообщил о падении обломков в Киеве - какие последствия

21 марта 2024 05:18
обновлено: 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кличко сообщил о падении обломков в Киеве - какие последствия
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в результате падения обломков поврежден детский сад в Святошинском районе, также горят авто в Шевченковском. Кроме того, ракетные обломки рухнули в Подольском районе.

Об этом Виталий Кличко написал в Telegram.

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По словам мэра столицы, есть значительные повреждения в нескольких районах Киева:

  • Святошинский - падение обломков на детский сад и жилой дом, пылает квартира, ударной волной выбиты окна;
  • Шевченковский — пылают автомобили, поврежден дом и есть пожар на территории детского сада;
  • Подольский – обломки ракет упали на территорию двух предприятий.

Все соответствующие службы направляются на место событий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "КМВА"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "КМВА"

Обновлено 05:39. Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом доме в Подольском районе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Также пылает крыша жилого дома.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

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