Кличко сообщил о падении обломков в Киеве - какие последствия

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в результате падения обломков поврежден детский сад в Святошинском районе, также горят авто в Шевченковском. Кроме того, ракетные обломки рухнули в Подольском районе.

Об этом Виталий Кличко написал в Telegram.

Читайте также:

Ракетная атака на Киев 21 марта

По словам мэра столицы, есть значительные повреждения в нескольких районах Киева:

Святошинский - падение обломков на детский сад и жилой дом, пылает квартира, ударной волной выбиты окна;

Шевченковский — пылают автомобили, поврежден дом и есть пожар на территории детского сада;

Подольский – обломки ракет упали на территорию двух предприятий.

Все соответствующие службы направляются на место событий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "КМВА"

Обновлено 05:39. Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом доме в Подольском районе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Также пылает крыша жилого дома.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Новость дополняется...