Кличко сообщил о падении обломков в Киеве - какие последствия
21 марта 2024 05:18
обновлено: 05:42
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в результате падения обломков поврежден детский сад в Святошинском районе, также горят авто в Шевченковском. Кроме того, ракетные обломки рухнули в Подольском районе.
Об этом Виталий Кличко написал в Telegram.
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По словам мэра столицы, есть значительные повреждения в нескольких районах Киева:
- Святошинский - падение обломков на детский сад и жилой дом, пылает квартира, ударной волной выбиты окна;
- Шевченковский — пылают автомобили, поврежден дом и есть пожар на территории детского сада;
- Подольский – обломки ракет упали на территорию двух предприятий.
Все соответствующие службы направляются на место событий.
Обновлено 05:39. Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом доме в Подольском районе.
Также пылает крыша жилого дома.
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