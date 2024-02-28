КНДР передала РФ мільйони боєприпасів — заява Південної Кореї

Зброя КНДР. Ілюстративне фото: скриншот

У Південній Кореї заявили, що КНДР передала Росії близько 6700 контейнерів із мільйонами боєприпасів. За словами міністра оборони Шин Вон Сіка, постачання могли включати понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 000 122-мм снарядів.

Про це у вівторок, 27 лютого, повідомляє Sky News.

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"Можливо, це суміш того й іншого, і можна сказати, що було відправлено щонайменше кілька мільйонів снарядів", — сказав Шин.

Він додав, що сотні північнокорейських військових заводів працюють приблизно на 30% своєї потужності через брак сировини та електроенергії.

Однак, підкреслив, що підприємства, які виробляють артилерійські снаряди для Росії, працюють наповну.

Разом з тим, у Білому домі засудили Північ за постачання зброї до Росії для використання проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти обстрілюють Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про балістику типу Hwasong-11.

Близько 300 осіб, які, ймовірно, є працівниками з Північної Кореї, приїхали до Росії поїздом на початку лютого.