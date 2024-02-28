КНДР передала РФ миллионы боеприпасов — заявление Южной Кореи
В Южной Корее заявили, что КНДР передала России около 6700 контейнеров с миллионами боеприпасов. По словам министра обороны Шин Вон Сика, поставки могли включать более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 000 122-мм снарядов.
Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает Sky News.
Что известно о поставках оружия КНДР РФ
"Возможно, это смесь того и другого, и можно сказать, что было отправлено по меньшей мере несколько миллионов снарядов", — сказал Шин.
Он добавил, что сотни северокорейских военных заводов работают примерно на 30% своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.
Однако, подчеркнул, что предприятия, производящие артиллерийские снаряды для России, работают по полной.
Вместе с тем, в Белом доме осудили Север за поставку оружия в Россию для использования против Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила, что российские оккупанты обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11.
Около 300 человек, вероятно, являющихся работниками из Северной Кореи, приехали в Россию поездом в начале февраля.
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