КНДР передала РФ миллионы боеприпасов — заявление Южной Кореи

Оружие КНДР. Иллюстративное фото: скриншот

В Южной Корее заявили, что КНДР передала России около 6700 контейнеров с миллионами боеприпасов. По словам министра обороны Шин Вон Сика, поставки могли включать более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 000 122-мм снарядов.

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает Sky News.

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"Возможно, это смесь того и другого, и можно сказать, что было отправлено по меньшей мере несколько миллионов снарядов", — сказал Шин.

Он добавил, что сотни северокорейских военных заводов работают примерно на 30% своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.

Однако, подчеркнул, что предприятия, производящие артиллерийские снаряды для России, работают по полной.

Вместе с тем, в Белом доме осудили Север за поставку оружия в Россию для использования против Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила, что российские оккупанты обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11.

Около 300 человек, вероятно, являющихся работниками из Северной Кореи, приехали в Россию поездом в начале февраля.