Команда Зеленського досі не розробила чіткий план мобілізації в Україні, — The Washigton Post

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та вище військове командування ще не розробили чіткий план мобілізації. Це призвело до глибоких розбіжностей в українському парламенті та суспільстві.

Про це пише The Washigton Post.

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План мобілізації в Україні

"Зеленський і його вище військове командування досі не змогли розробити чіткий план призову або рекрутування багатьох тисяч нових солдатів, критично необхідних для захисту від безперервних нападів Росії", — йдеться у матеріалі.

У виданні вважають, що нездатність Зеленського досягти політичного консенсусу щодо мобілізаційної стратегії змусила військових покладатися на "мішанину рекрутингових зусиль" і посіяла паніку серед чоловіків призовного віку.

Там пишуть, що питання щодо поповнення лав армії поставило президента України, можливо, перед найбільшим викликом з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також відсутність чіткої мобілізаційної стратегії, ймовірно, вплинула на звільнення Валерія Залужного.

Новому Головнокомандувачу Олександру Сирському доручили провести ревізію наявних збройних сил, аби знайти більш боєздатні війська. У лютому Зеленський повідомив, що з 1 млн мобілізованих лише 300 тис. осіб воювали на фронті.

Однак досі ніхто з військового керівництва чи адміністрації президента не пояснив, де перебувають решта 700 тис. і чим вони займаються.

Верховна Рада вже кілька місяців активно обговорює законопроєкт про мобілізацію, який має змінити процес призову. Наразі до нього було внесено понад 4000 правок, тому ухвалення може зайняти ще деякий час.

Загиблі на війні військові

"Зеленський вже давно намагається контролювати публічні повідомлення про стан війни, щоб зберегти суспільний моральний дух", — пише видання.

Так, нещодавно він вперше публічно оголосив кількість загиблих українських військових — 31 тис. осіб.

Також президент стикається зі зростаючим песимізмом в Україні та за кордоном щодо шансів стримати російський наступ без додаткової допомоги з боку США.

Нагадаємо, Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився прийняти закон, який передбачає виділення Україні близько 60 млрд доларів допомоги.

Раніше ми писали, що народні депутати визначилися з датою розгляду законопроєкту про мобілізацію. Вони очікують, що засідання з приводу розгляду та подальших дискусій розпочнеться в другій половині березня.

Крім того, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію може спричинити колапс у ТЦК та СП. За його оцінками, загалом під мобілізацію можуть потрапити близько вісім мільйонів українців