Команда Зеленского до сих пор не разработала четкий план мобилизации в Украине, — The Washigton Post

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и высшее военное командование еще не разработали четкий план мобилизации. Это привело к глубоким разногласиям в украинском парламенте и обществе.

Об этом пишет The Washigton Post.

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План мобилизации в Украине

"Зеленский и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать четкий план призыва или рекрутирования многих тысяч новых солдат, критически необходимых для защиты от непрерывных нападений России", — говорится в материале.

В издании считают, что неспособность Зеленского достичь политического консенсуса по поводу мобилизационной стратегии заставила военных полагаться на "смешение рекрутинговых усилий" и посеяла панику среди мужчин призывного возраста.

Там пишут, что вопрос о пополнении рядов армии поставил президента Украины, возможно, перед наибольшим вызовом с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Также отсутствие четкой мобилизационной стратегии, вероятно, повлияло на увольнение Валерия Залужного.

Новому Главнокомандующему Александру Сырскому было поручено провести ревизию имеющихся вооруженных сил, чтобы найти более боеспособные войска. В феврале Зеленский сообщил, что из 1 млн мобилизованных только 300 тыс. человек воевали на фронте.

Однако до сих пор никто из военного руководства или администрации президента не объяснил, где находятся 700 тыс. и чем они занимаются.

Верховная Рада уже несколько месяцев активно обсуждает законопроект о мобилизации, который должен изменить процесс призыва. В настоящее время в него было внесено более 4000 поправок, поэтому принятие может занять еще некоторое время.

Погибшие на войне военные

"Зеленский уже давно пытается контролировать публичные сообщения о состоянии войны, чтобы сохранить общественный моральный дух", — пишет издание.

Так, недавно он впервые публично объявил количество погибших украинских военных — 31 тыс. человек.

Также президент сталкивается с растущим пессимизмом в Украине и за рубежом по поводу шансов сдержать российское наступление без дополнительной помощи со стороны США.

Напомним, Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался принять закон, предусматривающий выделение Украине около 60 млрд долларов помощи.

Ранее мы писали, что народные депутаты определились с датой рассмотрения законопроекта о мобилизации. Они ожидают, что заседание о рассмотрении и последующих дискуссиях начнется во второй половине марта.

Кроме того, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что новый законопроект о мобилизации может повлечь за собой коллапс в ТЦК и СП. По его оценкам, в общей сложности под мобилизацию могут попасть около восьми миллионов украинцев.