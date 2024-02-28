Контрнаступ ЗСУ — британський головком назвав дату

Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: скриншот

Британський головком, адмірал сер Тоні Радакін заявив, що новий контрнаступ бійці ЗСУ змоєуть розпочати, в кращому випадку, до кінця літа цього року. Навесні українським захисникам все ще бракуватиме боєприпасів. Він також не виключає, що контрнаступ ЗСУ не почнеться до наступного року.

Про це у вівторок, 27 лютого, повідомило Тhe Guardian.

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За його словами, треба зачекати, поки Захід не погодиться на подальші кроки щодо підтримки України.

Радакін наголосив на гострій необхідності збільшення військової допомоги Україні.

Також він підкреслив, що наша країна зіткнулася зі складною ситуацією "через труднощі з боєприпасами" одразу після того, як військова допомога США була припинена. І Європа поки що не в змозі заповнити цю прогалину.

Наразі серед союзників НАТО тривають розмови про те, "як можна посилити підтримку України". Але реальні заяви та реальна допомога, вважає британський головком, будуть або під час, або напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я думаю, що це скрутне становище, ймовірно, триватиме принаймні протягом наступних кількох місяців", — сказав Радакін.

Нагадаємо, Росія збільшила кількість наземних наступальних операцій на Таврійському напрямку до рекордного рівня за останні два тижні.

Раніше The New Yourk Times повідомив, що РФ веде наступальні дії одразу на п'яти напрямках: Авдіївському, Мар'їнському, Роботинському, Кремінському та Бахмутському.