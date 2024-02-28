Контрнаступление ВСУ — британский главком назвал дату

Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: скриншот

Британский главком, адмирал сэр Тони Радакин заявил, что новое контрнаступление бойцы ВСУ смогут начать, в лучшем случае, до конца лета этого года. Весной украинским защитникам все еще не хватит боеприпасов. Он также не исключает, что контрнаступление ВСУ не начнется до следующего года.

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщило The Guardian.

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По его словам, нужно подождать, пока Запад не согласится на дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Радакин отметил острую необходимость увеличения военной помощи Украине.

Также он подчеркнул, что наша страна столкнулась со сложной ситуацией из-за трудностей с боеприпасами сразу после того, как военная помощь США была прекращена. И Европа пока не в состоянии восполнить этот пробел.

Среди союзников НАТО продолжаются разговоры о том, "как можно усилить поддержку Украины". Но реальные заявления и помощь, считает британский главком, будут либо во время, либо накануне июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я думаю, что это затруднительное положение, вероятно, будет продолжаться по крайней мере в течение следующих нескольких месяцев", — сказал Радакин.

Напомним, Россия увеличила количество наземных наступательных операций на Таврическом направлении до рекордного уровня за последние две недели.

Ранее The New Yourk Times сообщил, что РФ ведет наступательные действия сразу на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском.