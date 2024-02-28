Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Контрнаступление ВСУ — британский главком назвал дату arrow

Контрнаступление ВСУ — британский главком назвал дату

28 февраля 2024 05:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Контрнаступление ВСУ - британский главком назвал дату
Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Британский главком, адмирал сэр Тони Радакин заявил, что новое контрнаступление бойцы ВСУ смогут начать, в лучшем случае, до конца лета этого года. Весной украинским защитникам все еще не хватит боеприпасов. Он также не исключает, что контрнаступление ВСУ не начнется до следующего года.

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщило The Guardian.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ — что известно

По его словам, нужно подождать, пока Запад не согласится на дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Радакин отметил острую необходимость увеличения военной помощи Украине.

Также он подчеркнул, что наша страна столкнулась со сложной ситуацией из-за трудностей с боеприпасами сразу после того, как военная помощь США была прекращена. И Европа пока не в состоянии восполнить этот пробел.

Среди союзников НАТО продолжаются разговоры о том, "как можно усилить поддержку Украины". Но реальные заявления и помощь, считает британский главком, будут либо во время, либо накануне июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я думаю, что это затруднительное положение, вероятно, будет продолжаться по крайней мере в течение следующих нескольких месяцев", — сказал Радакин.

Напомним, Россия увеличила количество наземных наступательных операций на Таврическом направлении до рекордного уровня за последние две недели.

Ранее The New Yourk Times сообщил, что РФ ведет наступательные действия сразу на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском.

ВСУ
контрнаступление ВСУ
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень