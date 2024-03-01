Лубінець розповів, скільки загиблих українських військових вдалося ідентифікувати

Зустріч з рідними загиблих. Фото: Координаційний Штаб

В Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл та фрагментів загиблих українських військових. Наразі триває процес пошуку їх рідних для повернення та поховання.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

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Він розповів, що вчора відбулася важлива зустріч із членами сімей загиблих військовослужбовців.

Члени сімей військовослужбовців скаржаться на довготривалу ідентифікацію невпізнаних тіл захисників, тому для спілкування з ними було запрошено представників державних органів.

Представники держорганів. Фото: Telegram/Лубінець

Метою зустрічі було з’ясування причин та обговорення шляхів, які допоможуть розв’язати проблему.

Представники держорганів. Фото: Координаційний Штаб

Відомо, що у заході взяли участь Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, заступники міністра, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міністерства внутрішніх справ України, Головного слідчого управління Нацполіції, Генштабу ЗСУ та Служби безпеки України.

Родичі загиблих. Фото: Координаційний Штаб

За словами Лубінця, він звертався до МОЗ та висловлював пропозиції щодо цього ще у 2022 році. Вони стосувалися збільшення кількості бюро, медичного персоналу, рефрижераторів та іншого обладнання. Цю ж тему обговорювали на початку 2024 року у Координаційному штабі.

Родичі загиблих. Фото: Координаційний Штаб

"Нині ж, зі слів Міністра охорони здоров’я понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їх рідних для повернення для поховання", — зауважив Омбудсман.

Крім того, рідні не можуть знайти тіл захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні, але процес їх репатріації відбувається.

Водночас низка питань від рідних загиблих стосувалася термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів, алгоритмів ідентифікації та іншого.

Також після зустрічі вони могли поставити представникам державних органів особисті питання.

"Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих наших воїнів. Рідні мають повне право віддати шану полеглому воїну!", — наголосив Лубінець.

Скриншот допису Лубінця

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, У Росії заявили про готовність передати Києву тіла українських полонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76 у Бєлгородській області.

Також ми писали, що 16 лютого до України повернули тіла загиблих захисників. Під час репатріаційного заходу вдалося повернути 58 загиблих захисників.