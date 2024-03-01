Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Лубінець розповів, скільки загиблих українських військових вдалося ідентифікувати arrow

Лубінець розповів, скільки загиблих українських військових вдалося ідентифікувати

1 березня 2024 21:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Лубінець розповів, скільки загиблих українських військових вдалося ідентифікувати
Зустріч з рідними загиблих. Фото: Координаційний Штаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл та фрагментів загиблих українських військових. Наразі триває процес пошуку їх рідних для повернення та поховання.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Ідентифікація тіл військових

Він розповів, що вчора відбулася важлива зустріч із членами сімей загиблих військовослужбовців.

Члени сімей військовослужбовців скаржаться на довготривалу ідентифікацію невпізнаних тіл захисників, тому для спілкування з ними було запрошено представників державних органів. 

null
Представники держорганів. Фото: Telegram/Лубінець

Метою зустрічі було з’ясування причин та обговорення шляхів, які допоможуть розв’язати проблему.

null
Представники держорганів. Фото: Координаційний Штаб

Відомо, що у заході взяли участь Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, заступники міністра, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міністерства внутрішніх справ України, Головного слідчого управління Нацполіції, Генштабу ЗСУ та Служби безпеки України.

null
Родичі загиблих. Фото: Координаційний Штаб

За словами Лубінця, він звертався до МОЗ та висловлював пропозиції щодо цього ще у 2022 році. Вони стосувалися збільшення кількості бюро, медичного персоналу, рефрижераторів та іншого обладнання. Цю ж тему обговорювали на початку 2024 року у Координаційному штабі.

null
Родичі загиблих. Фото: Координаційний Штаб

"Нині ж, зі слів Міністра охорони здоров’я понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їх рідних для повернення для поховання", — зауважив Омбудсман.

Крім того, рідні не можуть знайти тіл захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні, але процес їх репатріації відбувається.

Водночас низка питань від рідних загиблих стосувалася термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів, алгоритмів ідентифікації та іншого.

Також після зустрічі вони могли поставити представникам державних органів особисті питання.

"Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих наших воїнів. Рідні мають повне право віддати шану полеглому воїну!", — наголосив Лубінець.

null
Скриншот допису Лубінця
null
Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, У Росії заявили про готовність передати Києву тіла українських полонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76 у Бєлгородській області.

Також ми писали, що 16 лютого до України повернули тіла загиблих захисників. Під час репатріаційного заходу вдалося повернути 58 загиблих захисників.

ЗСУ
військові
полонені
Дмитро Лубінець
війна в Україні
захисники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності