Лубинец рассказал, сколько погибших украинских военных удалось идентифицировать

Встреча с родными погибших. Фото: Координационный Штаб

В Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагменты погибших украинских военных. Сейчас идет процесс поиска их родных для возвращения и захоронения.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в пятницу, 1 марта.

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Он рассказал, что вчера прошла важная встреча с членами семей погибших военнослужащих.

Члены семей военнослужащих жалуются на длительную идентификацию неопознанных тел защитников, поэтому для общения с ними были приглашены представители государственных органов.

Представители госорганов. Фото: Telegram/Лубинец

Целью встречи было выяснение причин и обсуждение путей, которые помогут решить проблему.

Представители госорганов. Фото: Координационный Штаб

Известно, что в мероприятии приняли участие Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместители министра, представители Координационного штаба по обращению с военнопленными, Министерства внутренних дел Украины, Главного следственного управления Нацполиции, Генштаба ВСУ и Службы безопасности Украины.

Родственники погибших. Фото: Координационный Штаб

По словам Лубинца, он обращался в Минздрав и высказывал предложения по этому поводу еще в 2022 году. Они касались увеличения количества бюро, медицинского персонала, рефрижераторов и оборудования. Эту же тему обсуждали в начале 2024 года в Координационном штабе.

Родственники погибших. Фото: Координационный Штаб

"В настоящее время, по словам Министра здравоохранения более 2800 тел и фрагментов удалось идентифицировать. Продолжается процесс поиска их родных для возвращения для захоронения", — отметил Омбудсмен.

Кроме того, родные не могут найти тела защитников, поскольку они еще не переданы украинской стороне, но процесс их репатриации происходит.

В то же время, ряд вопросов от родных погибших касался сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК, коммуникации со следователями, работы экспертов, алгоритмов идентификации и прочего.

Также после встречи они могли задать представителям государственных органов личные вопросы.

"Украина максимально заинтересована в том, чтобы вернуть тела погибших наших воинов. Родные имеют полное право чтить павшего воина!", — подчеркнул Лубинец.

Скриншот сообщения Лубинца

Скриншот сообщения Лубинца

Напомним, В России заявили о готовности передать Киеву тела украинских пленных, якобы погибших во время аварии Ил-76 в Белгородской области.

Также мы писали, что 16 февраля в Украину вернули тела погибших защитников. В ходе репатриационного мероприятия удалось вернуть 58 погибших защитников.