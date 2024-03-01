Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Лубинец рассказал, сколько погибших украинских военных удалось идентифицировать arrow

Лубинец рассказал, сколько погибших украинских военных удалось идентифицировать

1 марта 2024 21:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Лубинец рассказал, сколько погибших украинских военных удалось идентифицировать
Встреча с родными погибших. Фото: Координационный Штаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагменты погибших украинских военных. Сейчас идет процесс поиска их родных для возвращения и захоронения.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Идентификация тел военных

Он рассказал, что вчера прошла важная встреча с членами семей погибших военнослужащих.

Члены семей военнослужащих жалуются на длительную идентификацию неопознанных тел защитников, поэтому для общения с ними были приглашены представители государственных органов.

null
Представители госорганов. Фото: Telegram/Лубинец

Целью встречи было выяснение причин и обсуждение путей, которые помогут решить проблему.

null
Представители госорганов. Фото: Координационный Штаб

Известно, что в мероприятии приняли участие Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместители министра, представители Координационного штаба по обращению с военнопленными, Министерства внутренних дел Украины, Главного следственного управления Нацполиции, Генштаба ВСУ и Службы безопасности Украины.

null
Родственники погибших. Фото: Координационный Штаб

По словам Лубинца, он обращался в Минздрав и высказывал предложения по этому поводу еще в 2022 году. Они касались увеличения количества бюро, медицинского персонала, рефрижераторов и оборудования. Эту же тему обсуждали в начале 2024 года в Координационном штабе.

null
Родственники погибших. Фото: Координационный Штаб

"В настоящее время, по словам Министра здравоохранения более 2800 тел и фрагментов удалось идентифицировать. Продолжается процесс поиска их родных для возвращения для захоронения", — отметил Омбудсмен.

Кроме того, родные не могут найти тела защитников, поскольку они еще не переданы украинской стороне, но процесс их репатриации происходит.

В то же время, ряд вопросов от родных погибших касался сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК, коммуникации со следователями, работы экспертов, алгоритмов идентификации и прочего.

Также после встречи они могли задать представителям государственных органов личные вопросы.

"Украина максимально заинтересована в том, чтобы вернуть тела погибших наших воинов. Родные имеют полное право чтить павшего воина!", — подчеркнул Лубинец.

null
Скриншот сообщения Лубинца
null
Скриншот сообщения Лубинца

Напомним, В России заявили о готовности передать Киеву тела украинских пленных, якобы погибших во время аварии Ил-76 в Белгородской области.

Также мы писали, что 16 февраля в Украину вернули тела погибших защитников. В ходе репатриационного мероприятия удалось вернуть 58 погибших защитников.

ВСУ
военные
пленные
Дмитрий Лубинец
война в Украине
защитники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности