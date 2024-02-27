Майдан-3 — розвідка попередила про масштабну спецоперацію Росії в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS

Комітет з питань розвідки при президентові попередив про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою Майдан-3. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

Про це повідомило Головне управління розвідки у вівторок, 27 лютого.

Спецоперація РФ на території України

"Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей. В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни, керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій", — йдеться у повідомленні.

Основними цілями та напрямки ворога є:

зрив української мобілізації;

поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу;

створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі.

Глобальна міжнародна ціль росіян — зменшити підтримку України з боку проукраїнської коаліції у світі.

Як наголошують у розвідці, мета росіян всередині України — деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

"Російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Комітет з питань розвідки при Президентові України, у листопаді 2023 року, в рамках спецоперації Майдан-3 на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram РФ витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав 1,5 млрд доларів. У розвідці зазначили, що це — найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.

Спецоперація Майдан-3 досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За інформацією ГУР, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.

Методика кампанії — традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови".

"Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси виплаває, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі", — йдеться у повідомленні.

До того ж окупанти через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

За замислом ворога, під час першої половини червня планується розхитати ситуацію в нашій державі. Потім, скориставшись цим хаосом, ворог має намір завдати Україні військової поразки на Сході. В цьому полягає ключова ідея їхньої операції.

"З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде Російська Федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність", — додали в ГУР.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль придумав план для дестабілізації в Україні під назвою Майдан-3. За його словами, росіяни будуть використовувати для цього будь-які інструменти, які мають.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.