Майдан-3 — разведка предупредила о масштабной спецоперации России в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS

Комитет по вопросам разведки при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием Майдан-3. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

Об этом сообщило Главное управление разведки во вторник, 27 февраля.

Спецоперация РФ на территории Украины

"Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны Украина оказалась перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей. В условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны, руководство страны-агрессора приступило к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций", — говорится в сообщении.

Основными целями и направлениями врага являются:

срыв украинской мобилизации;

распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу;

создание и распространение фейков об усталости от Украины среди наших партнеров и союзников в мире.

Глобальная международная цель россиян — снизить поддержку Украины со стороны проукраинской коалиции в мире.

Как отмечают в разведке, цель россиян внутри Украины — деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.

"Российские спецслужбы имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн. На информационные атаки против Украины они тратят не меньше, чем на конвенционную войну", — говорится в сообщении.

Как сообщал Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины, в ноябре 2023 года, в рамках спецоперации Майдан-3 на распространение антиукраинских настроений, только на платформе Telegram РФ потратила почти 250 млн долларов. Общий бюджет сделки составил 1,5 млрд долларов. В разведке отметили, что это самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

Спецоперация Майдан-3 достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По информации ГУР, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов.

Методика кампании — традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора".

"Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое превосходство РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а поэтому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия", — говорится в сообщении.

К тому же оккупанты через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

По задумке врага, во время первой половины июня планируется расшатать ситуацию в нашем государстве. Затем, воспользовавшись этим хаосом, враг намерен нанести Украине военное поражение на Востоке. В этом состоит ключевая идея их операции.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет Российская Федерация и ее преступные союзники. Нашему обществу нужно единство", — добавили в ГУР.

Напомним, в ноябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль придумал план по дестабилизации в Украине под названием Майдан-3. По его словам, россияне будут использовать для этого любые имеющиеся инструменты.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.