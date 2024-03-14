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Макрон зробив гучну заяву про ймовірність введення армії Франції на територію України

14 березня 2024 22:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Макрон зробив гучну заяву про ймовірність введення армії Франції на територію України
Президент Франції Емануель Макрон. Фото: Ludovic Marin/REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон вчергове заявив, що французька армія буде введена на територію України. Проте, як додав французький лідер, введення військ матиме нюанс. 

Про це він заявив під час свого інтерв'ю телеканалу TF1.

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Чи буде введена французька армія в Україну

За словами французького президента, армія Франції ніколи не візьме на себе ініціативу у воєнних діях в Україні. При цьому він додав, що Франція не перебуває у стані війни з Росією, але Захід не повинен дозволити їй перемогти.

"Ми домовлялися як могли, але з Росією нема про що говорити, Україна має перемогти. Війська Франції в Україні будуть. Жодних червоних ліній не буде. Я президент Франції, і я вирішую", — сказав він.

Макрон додав, що український контрнаступ останні кілька місяців йде не так, як очікувалося, а ситуація на фронті "дуже крихка". За його словами, якщо РФ виграє у цьому конфлікті, то довіра до Європи буде зведена до нуля.

"Ми сьогодні не перебуваємо в ситуації, коли потрібно відправляти війська в Україну, але ми не виключаємо такого сценарію", — заявив Макрон.

Додаткові тези Макрона

  • "Якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність, — це кремлівський режим".
  • "Сьогодні Росія є ворогом. Кремлівський режим є ворогом. Я завжди це казав. Ми підтримуємо Україну і робимо все, аби вона перемогла Росію".
  • "Щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія програла".

Допомога Україні від Франції

Раніше ми повідомляли, що національні збори Франції схвалили урядову стратегію щодо України, включно з двосторонньою угодою про безпеку, підписаною президентами Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів основні подробиці безпекових угод, які Україна підписала з Францією 16 лютого. Один з основних її аспектів — посилення протиповітряної оборони України.

Додамо, Еммануель Макрон вже втретє з лютого відклав свій робочий візит до України. Голова країни розглядає можливість приїзду до Києва з іншими західними лідерами, щоб організувати не двосторонню, а розширену зустріч і тим самим продемонструвати колективну підтримку України.

Франція
Емманюель Макрон
Україна
війна в Україні
Росія

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