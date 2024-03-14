Макрон сделал громкое заявление о вероятности введения армии Франции на территорию Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины . Однако, как добавил, французский лидер, введение войск будет иметь нюанс.

Об этом он заявил во время своего интервью телеканалу TF1 .

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По словам французского президента, армия Франции никогда не возьмет на себя инициативу по военным действиям в Украине. При этом он добавил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, но Запад не должен разрешить ей победить.

"Мы договаривались как могли, но с Россией не о чем говорить, Украина должна победить. Войска Франции в Украине будут. Никаких красных линий не будет. Я президент Франции, и я решаю", — сказал он.

Макрон добавил, что украинское контрнаступление последние несколько месяцев идет не так, как ожидалось, а ситуация на фронте "очень хрупкая". По его словам, если РФ выиграет в этом конфликте, то доверие к Европе будет сведено к нулю.

"Мы сегодня не находимся в ситуации, когда нужно отправлять войска в Украину, но мы не исключаем такой сценарий", — заявил Макрон.

Дополнительные тезисы Макрона

"Если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим" ;

"Сегодня Россия является врагом. Кремлевский режим является врагом. Я всегда это говорил. Мы поддерживаем Украину и делаем все, чтобы она победила Россию" ;

"Чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия проиграла".

Помощь Украине от Франции

Ранее мы сообщали, что национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности , подписанное президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов — усиление противовоздушной обороны Украины.

Эммануэль Макрон уже в третий раз с февраля отложил свой рабочий визит в Украину. Глава страны рассматривает возможность приезда в Киев с другими западными лидерами, чтобы организовать не двустороннюю, а расширенную встречу и тем самым продемонстрировать коллективную поддержку Украины.